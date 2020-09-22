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Самарцев приглашают включиться в компенсацию своего мусорного следа с помощью увлекательного цифрового квеста

22 сентября 2020 09:24
146
Самарцев приглашают включиться в компенсацию своего мусорного следа с помощью увлекательного цифрового квеста

Движение ЭКА приглашает жителей России включиться в компенсацию своего мусорного следа с помощью увлекательного цифрового квеста  «Миссия – «Ноль отходов». Участники, присоединившиеся к Миссии до 5 октября, не только исследуют, как снизить свое негативное влияние на природу, и применят принципы «Ноль отходов» на практике, но и получат возможность выиграть экопризы.

Стать призерами смогут как любимцы фортуны, так и трудолюбивые стратеги. Трое участников будут выбраны в качестве победителей случайным образом, а двадцать активных игроков получат призы, набрав наибольшее количество баллов в общем рейтинге.

Чтобы стать случайным победителем, необходимо:

пройти регистрацию на сайте игры «Миссия - «Ноль отходов» mission-zero-waste.ru;

выполнить любое из заданий, размещенных в разделе «Мои спецзадания», и отправить отчет на сайте.

Чтобы войти в ТОП-20 по количеству баллов, необходимо выполнить шаги, перечисленные выше, а также играть в мобильные игры квеста и выполнять «спецздания» по теме уменьшения своего мусорного следа в реальной жизни. 

Призовой фонд конкурса включает полезные экоподарки от проектов ZEERO.ru и «Природа скажет «спасибо», книги от гуру жизни в стиле «Ноль отходов» Яны Потрекий и Аси Мицкевич, а также подписку на онлайн-библиотеку Bookmate. Отзывы всех победителей конкурса об их пути к «нулю отходов» будут опубликованы в соцсетях Движения ЭКА. 

Подробности для участников конкурса доступны на сайте проекта.

Побороться за призы можно до 5 октября. Победители будут объявлены 10 октября на сайте mission-zero-waste.ru и в социальных сетях Движения ЭКА.

«Запуская конкурс в рамках квеста «Миссия - «Ноль отходов», мы пробуем новый формат работы по экопросвещению жителей России на стыке диджитала, геймификации и приятного поощрения, соответствующего принципам Zero Waste. Надеемся, он позволит ненавязчиво рассказать о ценности экологичных привычек, повысить интерес к этой теме и привлечь к снижению своего мусорного следа как можно больше людей как среди молодежи, так и среди взрослых», - говорит директор Движения ЭКА Елена Горохова.

 

Квест «Миссия – «Ноль отходов» – это проект Движения ЭКА, мотивирующий жителей России перенести свои экодостижения из игрового пространства в реальную жизнь. Квест происходит сразу в трех локациях: на сайте, в мобильных приложениях и в реальном мире. Игроки проходят 5 уровней, каждый из которых иллюстрирует тот или иной принцип жизни в стиле «Ноль отходов». Участники могут ограничиться мобильными играми, но чтобы добиться реальных изменений, необходимо выйти за пределы виртуальной реальности и применить экопринципы на практике: организовать раздельный сбор мусора у себя дома, пойти в магазин со своей сумкой и т.д. Квест разработан при поддержке Конкурса Грантов Мэра Москвы.

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Комментарии

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