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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцам прогнозируют аномальную зиму

12 ноября 2019 10:09
128
Самарцам прогнозируют аномальную зиму Она станет одной из самых теплых за всю историю.
Она станет одной из самых теплых за всю историю.

Сегодня, 12 ноября, в Самаре ожидается густой туман с проливным дождем. Ветер будет дуть с юга-запада со скоростью до 10 м/с. Столбики термометра поднимутся до одного градуса тепла. Метеорологи предупреждают автомобилистов о гололедице. Они советуют быстрее переобувать свои машины. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, областную столицу в ноябре погода не удивит, однако декабрь принесет массу сюрпризов, пишет ПроГородСамара.

 — Аномально зима наступит только с середины декабря. Она станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений, — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Комментарии



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