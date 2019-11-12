Самарцам прогнозируют аномальную зиму
12 ноября 2019 10:09
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Сегодня, 12 ноября, в Самаре ожидается густой туман с проливным дождем. Ветер будет дуть с юга-запада со скоростью до 10 м/с. Столбики термометра поднимутся до одного градуса тепла. Метеорологи предупреждают автомобилистов о гололедице. Они советуют быстрее переобувать свои машины. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, областную столицу в ноябре погода не удивит, однако декабрь принесет массу сюрпризов, пишет ПроГородСамара.
— Аномально зима наступит только с середины декабря. Она станет одной из самых теплых за всю историю наблюдений, — заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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