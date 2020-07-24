Самарское озеро чистят с помощью водорослей
24 июля 2020 11:41
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В 2020 году в Самаре впервые применили технологию биологической очистки водоемов с помощью микроводоросли хлореллы. Эксперимент начали на озере в сквере «Родничок Надежды». Теперь его продолжили на озере в парке Металлургов. Туда добавили 100 литров биологического препарата.
— Эта микроводоросль выделяет кислород, Соответственно, рыба становится более активной, лучше размножается. Также эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб, таких как толстолобик, карась и других. Для обитателей водоема препарат безопасен, — рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам компании-инвестора Рустам Иртуганов.
Водоемы Самары расчищают от растительности и механически. По данным администрации, за июнь оттуда вывезли более 60 кубометров водорослей.
Насыщать озеро парка Металлургов хлореллой планируется еще как минимум дважды в августе. Специалисты будут постоянно отслеживать состояние воды, смотреть динамику и принимать решения о необходимости внесения дополнительной порции препарата.
— Очищение озера будет идти естественным путем — полезные микроорганизмы станут размножаться, их количество увеличится, и они вытеснят сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение. Полезная микроводоросль продолжит жить в водоеме и на следующий год, — пояснили в администрации Самары.
Состояние озера в парке Металлургов вызвало опасение у жителей Самары. Специалисты сделали вывод, что на восстановление водоема потребуется около двух месяцев, пишет 63.ру.
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