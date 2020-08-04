Самарские студенты вошли в число призеров всероссийского квеста

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Названы победители всероссийского квеста для студентов средне-специальных учебных заведений “Другая планета”, посвященного “зеленым" профессиям и навыкам будущего. В течение 7 месяцев студенческие команды российских училищ и колледжей выполняли задания экологического квеста. 20 участников с самым высоким рейтингом стали призерами, а 10 команд-победителей получили приглашение на Всероссийский слет “Другой планеты” в экопарке “Ясное поле”.По легенде квеста студенты спасали цивилизацию от экологической катастрофы, приобретая знания и навыки гармоничного сосуществования с окружающей средой. Участники освоили первый в России онлайн - курс "Управление для снижения риска бедствий», провели экологичные мероприятия в формате Единых дней действий, отточили лидерские, коммуникативные и аналитические способности.Карта квеста состояла из 52 заданий по 10-ти актуальным экологическим темам: снижение экоследа, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, водосбережение, энергоэффективность, ответственное обращение с отходами, «зеленые профессии» будущего и другие. Место участников в общем зачете зависело от командного рейтинга, сформированного на основе количества и качества выполненных заданий. Всего в квесте приняло участие более 1300 студентов в составе 132 команд, представлявших 50 учебных заведений России.В числе победителей - команда «СГК – Великолепные», Самарский государственный колледж.Экоквест “Другая планета” проводится по инициативе WWF России и фонда Citi (Citi Foundation) при поддержке Движения ЭКА. Сайт проекта: квестдругаяпланета.рф