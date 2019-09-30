Шипицин поставил под вопрос выполнение федеральной программы сохранения озера Байкал
30 сентября 2019 19:24
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Национальный проект «Экология» общей стоимостью 4 млрд рублей был принят в конце 2018 года. Одной из составляющих «Экологии» является федеральный проект «Сохранение озера Байкал». Самарская подрядная организация включилась в реализацию программы в конце прошлого года. Компания Сергея Шипицина выиграла контракт на берегоукрепление озера «Байкал» около поселка Листвянка, являющегося основным туристическим пунктом для гостей региона, приехавших полюбоваться знаменитым озером. В декабре 2018 года «Больверк» в одностороннем порядке отказался исполнять данный контракт. В феврале 2019 года в Арбитражный суд Иркутской области поступил иск от заказчика с требованием принудить «Больверк» к исполнению взятых тем на себя обязательств. Несмотря на то, что суд еще в апреле удовлетворил иск, работы по исполнению контракта все равно не стартовали.
В министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области говорят, что на самом деле за позицией Шипицина стояло стремление заменить технологию строительства на продвигаемый «Больверком» так называемый «шпунтовый метод», не предусмотренный проектной документацией. «Правительством Иркутской области принято решение о недопустимости применения технологии, предложенной «Больверком», — сообщили в министерстве. По мнению ведомства, конструкция, предложенная «Больверком», не учитывала «существующих ледовых нагрузок озера Байкал на планируемое берегоукрепительное сооружение, необходимостью устройства бермы», отметили в иркутском министерстве.
Теперь же, из-за позиции «Больверка», исполнение проекта затянулось на год, и по видимому сроки будут отставать и дальше. А Листвянка так и будет жить с предаварийной береговой зоной.
Фото: pixabay
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