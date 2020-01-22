Росрыболовство не готово простить «Русгидро» за маловодье, повлекшее за собой массовую гибель рыбы в Волге

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Ранее компания «Русгидро» и первый заместитель гендиректора — главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков были оштрафованы соответственно на 50 и 10 тысяч рублей. Такие решения осенью прошлого год вынес суд Промышленного района Самары по заявлению территориального управления Росрыболовства. Он согласился с позицией ведомства, указавшего, что действия именно «Русгидро» привели к понижению уровня воды в Куйбышевском водохранилище до гибельных для водных ресурсов 49 метров. Компания не оценила возможные последствия своих действий, хотя такая обязанность возложена на нее законом.13 января эти решения отменил областной суд, согласившись с позицией «Русгидро»: энергетики настояли на том, что сами режим выпуска воды не определяют — это делает межведомственная комиссия Росводресурсов. У Росрыболовства есть возможность обжаловать эту позицию в Шестом кассационном суде.Фото из открытых источников