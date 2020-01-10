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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России

10 января 2020 12:31
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Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России
Отклонения на 8-10 градусов будут наблюдаться практически по всей Европейской части страны.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или "сибирский максимум". Обычно она образуется в это время над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

"Эта зона держит теплый воздух, идет выхолаживание, а потом этот холод <...> распространяется на Урал и в Центральную Россию", — рассказал специалист РИА Новости.
Он добавил, что этот год отличается тем, что антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и Забайкалья. Поэтому там морозы доходят до минус 25-30 градусов, а циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло. А весь холод, по словам синоптика, уходит в Канаду и на Аляску.

Он отметил, что теплая погода в России установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств: большая зона холода, накрывшая восток Канады, сталкивается с теплым воздухом Гольфстрима, из-за чего возникают мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров и с очень низким давлением.
"Этот циклонический вихрь приносит тепло через Северное море, Великобританию на страны Балтии и в дальнейшем сюда, на северо-запад России. Для классической зимы это нехарактерно", — сказал Варакин.
По его прогнозу, в ближайшие дни погода будет соответствовать климатической норме только на побережье Охотского моря и юге Чукотки. На остальной же территории России температура будет на четыре-двенадцать градусов выше нормы.

Отклонения на 8-10 градусов будут наблюдаться практически по всей Европейской России, от Петербурга до Москвы, от Казани практически до Урала. Самые значительные колебания ожидаются в Вологодской области и Коми.

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Комментарии


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