Регоператора могут «догрузить» опиловкой деревьев
8 октября 2019 16:55
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Причиной подобного положения депутат называет разночтение федерального классификатора видов отходов. Регоператор считает, что указанные отходы не являются ТКО, а управляющие компании, соответственно, наоборот.
Положение управляющих компаний усугубляется тем, что у них на вывоз отходов попросту нет денег. Напомним, что с января 2019 года строка «вывоз мусора» была изъята из квитанций на оплату содержания помещений.
По поводу предложения о внесении конфликтных видов мусора в раздел ТКО мнения депутатов разделились. Михаил Матвеев выразил опасения, что в таком случае может подняться тариф на вывоз мусора и так достаточно спорный. Денис Волков выступил с предложением обратиться за уточнениями в Росприроднадзор. Не исключено, что ведомство встанет на сторону управляющих компаний.
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