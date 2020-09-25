Реализация национального проекта «Экология» - под контролем областных властей

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В четверг, 24 сентября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел выездное рабочее совещание на объекте, строящемся в рамках реализации национальной проекта «Экология» — станции ультрафиолетового обеззараживания воды на городских очистных сооружениях Самары.

Ультрафиолетовая очистка – это финальный этап обеззараживания сточных вод, современный, безопасный и безреагентный метод. Работа станции позволит исключить из процесса подготовки к сбросу в Волгу хлорирование воды, которое приводит к образованию хлорорганических соединений и хлораминов, воздействующих на биоценоз реки. Запуск УФ-станции существенно улучшит состояние реки в акватории Самары. Прекратится ежегодный выброс в воду1,5 тысяч тонн хлорорганических соединений. Производственный участок по хлорированию воды на территории городских очистных сооружений прекратит свою деятельность.

В настоящее время на станции ведутся строительно-монтажные работы. По оценкам специалистов, техническая готовность объекта — 74%.

Первый вице-губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ региона Василию Мишину ежедневно контролировать ход строительства, в том числе число людей и техники, задействованных на объекте, и не допустить отклонений от графика.

В совещании приняли участие глава г.о. Самара Елена Лапушкина и ее первый заместитель Владимир Василенко, которые также доложили о мерах контроля за ходом работ на объекте.

«Объект очень объемный, важный для города и области. Ровно год назад был заключен контракт на его строительство. Сейчас уже закуплено оборудование, ведутся монтажные работы. Завершение работ взято под тщательный контроль, до конца года станцию УФ-очистки планируется ввести в эксплуатацию», — пояснил Василий Мишин.

Это первый этап реконструкции водоочистных сооружений Самары. Еще более масштабные работы в рамках нацпроекта намечены на период до 2023 года.

На вторым этапе будут проводиться работы по реконструкции систем биологической очистки сточных вод. В рамках реализации национального проекта «Экология. Оздоровление Волги» только в этом году в Самарской области уже до конца текущего года планируется ввести в строй пять объектов водоочистки. Помимо УФ-станции в Самаре, это реконструкция двух очистных сооружений в Жигулевске, строительство ГОКС в Октябрьске и в Сызрани, передает пресс-служба облправительства.