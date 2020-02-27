Раздельный сбор мусора в России может быть запущен уже в 2020 году
27 февраля 2020 13:08
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Госдума РФ рассмотрит в весеннюю сессию законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», который предусматривает запуск механизма раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
Накануне законопроект получил положительный отзыв Минприроды и Минэкономразвития РФ.
«Половина объема мусорного ведра – это вторсырье: пластик, стекло или бумага, которые можно легко перерабатывать. А мы выкидываем все это на свалку, не имея возможности отделить от остальных отходов. При этом российские переработчики завозят вторсырье из-за границы», - сказал автор законопроекта, член Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин.
По его словам, запуск механизма раздельного сбора ТКО в два раза сократит объемы захоронения мусора, а также существенно поменяет его структуру. Сейчас в России более 50% от общего объема ТКО (и около 17% от общей массы) приходится на упаковку различных товаров.
«Пластик разлагается столетиями, литиевые батарейки токсичны. Все это наносит непоправимый вред окружающей среде вместо того, чтобы стать важным элементом экономики замкнутого цикла, о которой говорил президент», - отметил Фокин.
В рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июня 2020 года «разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов».
Национальный проект «Экология» также ставит задачу повысить долю утилизируемых ТКО (от общего объема собираемых) в 5 раз за 5 лет – с 7% в 2019-м до 36% в 2024 году, что невозможно без финансирования и создания соответствующей отрасли.
Для финансирования раздельного сбора ТКО законопроект Фокина предусматривает принцип РОП - расширенной ответственности производителей упаковки, которых в России всего около 4500. Именно они будут оплачивать 100 процентов экологического сбора.
В настоящее время экосбор распространяется на 5 миллионов предприятий, чья продукция содержит упаковку, а нормативы утилизации обеспечивают, по разным товарным группам, от 5% до 35% себестоимости утилизации.
«По факту собирается намного меньше. Эффективно администрировать такой налог сложно. Платят по сути только крупные компании. В итоге в системе просто нет денег, а региональные операторы убыточны», - отметил руководитель проектного офиса Минприроды России Федерального проекта «Чистая страна» Вадим Петров.
Между тем нацпроект «Экология» ставит задачу создать Комплексную систему обращения с ТКО, суммарная стоимость которой до конца 2024 года оценивается в 296,22 млрд. рублей. При этом 182 млрд руб. (т.е. более 60% стоимости проекта) должно быть привлечено из внебюджетных источников[3]. Таким образом, в период 2020-2024 гг. необходимо ежегодно привлекать в проект около 36,4 млрд. руб. внебюджетных средств. Однако в 2018 году в виде экосбора в России было собрано лишь около 2,2 млрд. рублей.[4]
По подсчетам авторов законопроекта, после принятия законопроекта Фокина ежегодный объем экосбора вырастет почти в 11-13 раз – до 33 миллиардов рублей в год, что уже сопоставимо с суммой необходимых внебюджетных расходов по нацпроекту.
При этом внедрение нового закона не окажет существенного влияния на потребительские цены. По оценкам Strategy Partners (дочерней компании Сбербанка РФ) суммарный рост цен на минимальную потребительскую корзину прогнозируется в размере 178 рублей в год, если платить 100% по действующим ставкам экосбора. С точки зрения величины прожиточного минимума – это всего 0,14% в цифрах 2019 года.
В долгосрочной перспективе эффект роста стоимости упаковки из-за экосбора будет компенсирован ростом потребления более дешевой вторичной упаковки.
«Сегодня влияние этой отрасли незначительно, поскольку объем переработки маленький. Нет вторсырья, нет стимулов. Между тем переработка выгодный, а самое главное востребованный бизнес», - сказал президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов.
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Комментарии
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