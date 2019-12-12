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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Рачейский бор - ценный памятник природы Самарской области будет «охранять» новая техника

12 декабря 2019 14:03
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Научное значение Рачейского бора велико, и основная часть его лесов должна тщательно охраняться.
Рачейский бор – уникальная территория, расположенная на границе с Ульяновской областью. В качестве памятника природы здесь выделены кварталы № 88-99 Рачейского лесничества общей площадью 1297 га.

Вековые посадки сосны и естественные растительные сообщества, скалы-останцы, геологические обнажения делают бор привлекательным не только для
туристов. Бор интересен и для ученых. Это удивительный лесной комплекс с мшистыми сосняками, черничниками, клюквенными болотами и другими
чертами северного леса, явление довольно необычное у южной границы лесостепной зоны. Ученые предполагают, что северные растения «проникли» сюда во времена таяния ледника. Рачейские сосняки стали своеобразным ориентиром для лесоводов. Именно такие леса квартала № 91 называют эталонными.

Но не все столетние сосняки созданы здесь природой. Словно соревнуясь с ней, рачейкинские лесоводы прошлого столетия вырастили замечательные
насаждения близ сел Смолькино и Старая Рачейка. Это бывшие удельные леса. Сейчас им по 80-100 лет. Научное значение Рачейского бора велико, и основная часть его лесов должна тщательно охраняться.

Большую опасность для памятника природы несут низовые пожары. Бороться с ними теперь станет легче. В Сызранском районе обновился парк техники Рачейского лесничества. В рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным, лесники получили малые лесопатрульные комплексы, автоцистерны и тракторы с навесным оборудованием. В Самарской области реализация нацпроекта проходит под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Теперь уникальная территория под надежной защитой.

«Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества, не случайно ей посвящен специальный национальный проект», – отмечает Дмитрий
Азаров.

В целом в рамках нацпроекта «Экология», участие в котором позволило укрепить материально-техническую базу противопожарных служб, до 2021 года планируется практически полное обновление парка техники лесопожарных станций, передает пресс-служба облправительства. 
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