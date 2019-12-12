Рачейский бор - ценный памятник природы Самарской области будет «охранять» новая техника

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Вековые посадки сосны и естественные растительные сообщества, скалы-останцы, геологические обнажения делают бор привлекательным не только длятуристов. Бор интересен и для ученых. Это удивительный лесной комплекс с мшистыми сосняками, черничниками, клюквенными болотами и другимичертами северного леса, явление довольно необычное у южной границы лесостепной зоны. Ученые предполагают, что северные растения «проникли» сюда во времена таяния ледника. Рачейские сосняки стали своеобразным ориентиром для лесоводов. Именно такие леса квартала № 91 называют эталонными.Но не все столетние сосняки созданы здесь природой. Словно соревнуясь с ней, рачейкинские лесоводы прошлого столетия вырастили замечательныенасаждения близ сел Смолькино и Старая Рачейка. Это бывшие удельные леса. Сейчас им по 80-100 лет. Научное значение Рачейского бора велико, и основная часть его лесов должна тщательно охраняться.Большую опасность для памятника природы несут низовые пожары. Бороться с ними теперь станет легче. В Сызранском районе обновился парк техники Рачейского лесничества. В рамках реализации национального проекта «Экология», инициированного Президентом Владимиром Путиным, лесники получили малые лесопатрульные комплексы, автоцистерны и тракторы с навесным оборудованием. В Самарской области реализация нацпроекта проходит под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Теперь уникальная территория под надежной защитой.«Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества, не случайно ей посвящен специальный национальный проект», – отмечает ДмитрийАзаров.В целом в рамках нацпроекта «Экология», участие в котором позволило укрепить материально-техническую базу противопожарных служб, до 2021 года планируется практически полное обновление парка техники лесопожарных станций, передает пресс-служба облправительства.