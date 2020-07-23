Подведены итоги общественных обсуждений по проекту создания четырех экотехнопарков в составе нацпроекта «Экология»

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ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») подготовлена проектная документация в соответствии с планами по реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология».Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов (форма опросного листа была опубликована на сайте ФГУП «ФЭО»). Данный формат позволил собрать больше конструктивных предложений, чем при традиционных очных слушаниях. Получено 335 опросных листов с замечаниями и предложениями по представленной документации. Проектная документация доступна для ознакомления на сайте ФГУП «ФЭО» до 21 августа 2020 года.Открывая заседание председатель комиссии Александр Никитин отметил: «Нам еще предстоит аналитика такого формата общественных обсуждений. Но уже сейчас можно сказать, что есть много плюсов. К обсуждению подключаются люди, заинтересованные в реализации проекта, которые присылают конкретные вопросы и замечания. Снизился ненужный эмоциональный накал, осталась конкретная работа».Поступившие замечания и вопросы в основном касались необходимости проведения строгого контроля и мониторинга всех выбросов, безопасности выбранных технических решений, способах публичного контроля и мониторинга будущих экотехнопарков. Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков рассказал о задачах в составе Федерального проекта. Особое внимание участниками заседание было уделено техническим решениям переработки отходов I и II классов на создаваемых экотехнопарках. Заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ им. Д.И. Менделеева Владимир Колесников рассказал о физико-химической обработке отходов. «На сегодняшний день по всем линиям переработки мы смогли решить те задачи, которые ставили. К примеру, мы уменьшили количество получаемых жидких отходов, организовали замкнутую систему водозабора, а самое главное, нашли решение по переработке отходов I и II классов в ценные продукты: оксиды металлов, сульфат натрия, хлориды натрия, вода, медь, серебро, смесь металлов и др. Это один из важнейших моментов — дать отходам вторую жизнь», — отметил Владимир Колесников.Весь процесс тщательно контролируют специалисты ФГУП «ФЭО», детально и внимательно анализируя каждую технологию, линию, процесс для того, чтобы все соответствовало высоким экологическим стандартам и современным технологичным подходам.Представители MRT SYSTEM AB (Швеция) Патрик Страндквист и представитель компании в России Георгий Тюкавин продемонстрировали установку для переработки ртутьсодержащих отходов, успешно применяемую в Европе.«При разработке технических решений мы ориентируемся на цели федерального проекта, в рамках которого создается перерабатывающая инфраструктура, и придерживаемся трех принципов: безопасность — системы глубокой очистки предотвращают любые несанкционированные выбросы, максимальная автоматизация всех процессов, энергетическая и экономическая эффективность», — отметил Георгий Тюкавин.Представитель OSCHATZ Energy and Environment GmbH (Германия) Марина Ипатова-Арендт рассказала о проектных решениях по термическому обезвреживанию отходов.«В основе предлагаемых нами решений по термическому обезвреживанию отходов лежат жесточайшие требования по экологии. Система, которую мы разработали и предлагаем, по экологической безопасности является самой эффективной и современной в мире», — пояснила Марина Ипатова.Коллегу дополнил главный инженер ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» Александр Царюнов:«Установка термического обезвреживания предназначена для твердых, жидких и пастообразных отходов. Шлак после термического обезвреживания может быть использован в качестве пересыпного материала для рекультивации полигонов. Отходящие газы поступают на многоступенчатую систему очистки. Система мониторинга состава отходящих газов позволяет контролировать их в непрерывном автоматическом режиме. Таким образом, установка позволяет минимизировать контакт вредных веществ с человеком и окружающей средой».Члены Комиссии по экологии задали вопросы от каждого региона реализации проекта. Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин предложил дополнить ОВОС оценкой воздействия на атмосферный воздух в период строительства, применить в проекте современные автоматические станции контроля качества воды, дать перечень оборудования для мониторинга воды и воздуха.Заместитель председателя комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики, директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков обратил внимание на важность детального описания мер по предупреждению образования диоксинов в ходе переработки отходов. Также Сергей Пермяков сообщил о проведении общественной экологической экспертизы по проекту в г. Камбарка, которая пройдет параллельно с государственной экологической экспертизой.Председатель комитета по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина отметила, что Комиссия по экологии Общественной палаты Кировской области направила свои замечания и предложения в ФЭО, в том числе предложения по дополнению ОВОС биологическим мониторингом и государственным экологическим контролем. «Нужно обратить внимание на инструментальный входной контроль поступающих отходов по составу, уровню, хранению проб отходов, а также материальный баланс технологического процесса всех линий», — подчеркнула Тамара Ашихмина.Директор центра научного и карьерного роста Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Ирина Бородина отметила важность включения в документацию требований к персоналу будущих экотехнопарков и способов публичного контроля и мониторинга со стороны общественности.«Как вы знаете, в России существует нормативная база, предусматривающая и регламентирующая правила общественного контроля такого рода проектов. Та работа, которую мы проводим совместно с представителями общественности с прошлого года: общественные приемные в регионах, просветительское и информационное сопровождение, встречи с экспертным сообществом, позволит сделать наши экотехнопарки понятными и общественно приемлемыми», — отметил Максим Корольков.***В соответствии с разъяснениями о проведении процедуры общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, опубликованными на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, и Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372, предусмотрено проведение общественных обсуждений в форме опроса.15 июня 2020 года стартовал основной этап общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов ОВОС создаваемых в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов. Все материалы были опубликованы на сайте ФГУП «ФЭО». Общественные обсуждения прошли в форме опроса, который был завершен 20 июля. Все поступившие замечания и предложении будут рассмотрены при доработке документов. Проектная документация доступна для ознакомления и направления замечаний еще до 21 августа.Комплексная система обращения с отходами I и II классов включает в себя выстраивание государственной информационной системы по обращению с отходами I и II классов и создание инфраструктуры для их переработки.Какие отходы относятся к I и II классам:отходы, содержащие свинец (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);ртутьсодержащие отходы (различные виды люминесцентных ламп, приборы, шламы, шлаки, катализаторы, содержащие ртуть);отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).Радиоактивные отходы к таким отходам не относятся, передает пресс-служба облправительства.