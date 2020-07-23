Подведены итоги общественных обсуждений по проекту создания четырех экотехнопарков в составе нацпроекта «Экология»
23 июля 2020 14:40
170
ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом») подготовлена проектная документация в соответствии с планами по реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе национального проекта «Экология».
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов (форма опросного листа была опубликована на сайте ФГУП «ФЭО»). Данный формат позволил собрать больше конструктивных предложений, чем при традиционных очных слушаниях. Получено 335 опросных листов с замечаниями и предложениями по представленной документации. Проектная документация доступна для ознакомления на сайте ФГУП «ФЭО» до 21 августа 2020 года.
Открывая заседание председатель комиссии Александр Никитин отметил: «Нам еще предстоит аналитика такого формата общественных обсуждений. Но уже сейчас можно сказать, что есть много плюсов. К обсуждению подключаются люди, заинтересованные в реализации проекта, которые присылают конкретные вопросы и замечания. Снизился ненужный эмоциональный накал, осталась конкретная работа».
Поступившие замечания и вопросы в основном касались необходимости проведения строгого контроля и мониторинга всех выбросов, безопасности выбранных технических решений, способах публичного контроля и мониторинга будущих экотехнопарков. Первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков рассказал о задачах в составе Федерального проекта. Особое внимание участниками заседание было уделено техническим решениям переработки отходов I и II классов на создаваемых экотехнопарках. Заведующий кафедрой технологии неорганических веществ и электрохимических процессов РХТУ им. Д.И. Менделеева Владимир Колесников рассказал о физико-химической обработке отходов. «На сегодняшний день по всем линиям переработки мы смогли решить те задачи, которые ставили. К примеру, мы уменьшили количество получаемых жидких отходов, организовали замкнутую систему водозабора, а самое главное, нашли решение по переработке отходов I и II классов в ценные продукты: оксиды металлов, сульфат натрия, хлориды натрия, вода, медь, серебро, смесь металлов и др. Это один из важнейших моментов — дать отходам вторую жизнь», — отметил Владимир Колесников.
Весь процесс тщательно контролируют специалисты ФГУП «ФЭО», детально и внимательно анализируя каждую технологию, линию, процесс для того, чтобы все соответствовало высоким экологическим стандартам и современным технологичным подходам.
Представители MRT SYSTEM AB (Швеция) Патрик Страндквист и представитель компании в России Георгий Тюкавин продемонстрировали установку для переработки ртутьсодержащих отходов, успешно применяемую в Европе.
«При разработке технических решений мы ориентируемся на цели федерального проекта, в рамках которого создается перерабатывающая инфраструктура, и придерживаемся трех принципов: безопасность — системы глубокой очистки предотвращают любые несанкционированные выбросы, максимальная автоматизация всех процессов, энергетическая и экономическая эффективность», — отметил Георгий Тюкавин.
Представитель OSCHATZ Energy and Environment GmbH (Германия) Марина Ипатова-Арендт рассказала о проектных решениях по термическому обезвреживанию отходов.
«В основе предлагаемых нами решений по термическому обезвреживанию отходов лежат жесточайшие требования по экологии. Система, которую мы разработали и предлагаем, по экологической безопасности является самой эффективной и современной в мире», — пояснила Марина Ипатова.
Коллегу дополнил главный инженер ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» Александр Царюнов:
«Установка термического обезвреживания предназначена для твердых, жидких и пастообразных отходов. Шлак после термического обезвреживания может быть использован в качестве пересыпного материала для рекультивации полигонов. Отходящие газы поступают на многоступенчатую систему очистки. Система мониторинга состава отходящих газов позволяет контролировать их в непрерывном автоматическом режиме. Таким образом, установка позволяет минимизировать контакт вредных веществ с человеком и окружающей средой».
Члены Комиссии по экологии задали вопросы от каждого региона реализации проекта. Председатель комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин предложил дополнить ОВОС оценкой воздействия на атмосферный воздух в период строительства, применить в проекте современные автоматические станции контроля качества воды, дать перечень оборудования для мониторинга воды и воздуха.
Заместитель председателя комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртской Республики, директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков обратил внимание на важность детального описания мер по предупреждению образования диоксинов в ходе переработки отходов. Также Сергей Пермяков сообщил о проведении общественной экологической экспертизы по проекту в г. Камбарка, которая пройдет параллельно с государственной экологической экспертизой.
Председатель комитета по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина отметила, что Комиссия по экологии Общественной палаты Кировской области направила свои замечания и предложения в ФЭО, в том числе предложения по дополнению ОВОС биологическим мониторингом и государственным экологическим контролем. «Нужно обратить внимание на инструментальный входной контроль поступающих отходов по составу, уровню, хранению проб отходов, а также материальный баланс технологического процесса всех линий», — подчеркнула Тамара Ашихмина.
Директор центра научного и карьерного роста Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Ирина Бородина отметила важность включения в документацию требований к персоналу будущих экотехнопарков и способов публичного контроля и мониторинга со стороны общественности.
«Как вы знаете, в России существует нормативная база, предусматривающая и регламентирующая правила общественного контроля такого рода проектов. Та работа, которую мы проводим совместно с представителями общественности с прошлого года: общественные приемные в регионах, просветительское и информационное сопровождение, встречи с экспертным сообществом, позволит сделать наши экотехнопарки понятными и общественно приемлемыми», — отметил Максим Корольков.
***
В соответствии с разъяснениями о проведении процедуры общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы во время ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, опубликованными на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, и Положением об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372, предусмотрено проведение общественных обсуждений в форме опроса.
15 июня 2020 года стартовал основной этап общественных обсуждений проектной документации и предварительных материалов ОВОС создаваемых в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов. Все материалы были опубликованы на сайте ФГУП «ФЭО». Общественные обсуждения прошли в форме опроса, который был завершен 20 июля. Все поступившие замечания и предложении будут рассмотрены при доработке документов. Проектная документация доступна для ознакомления и направления замечаний еще до 21 августа.
Комплексная система обращения с отходами I и II классов включает в себя выстраивание государственной информационной системы по обращению с отходами I и II классов и создание инфраструктуры для их переработки.
Какие отходы относятся к I и II классам:
отходы, содержащие свинец (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);
ртутьсодержащие отходы (различные виды люминесцентных ламп, приборы, шламы, шлаки, катализаторы, содержащие ртуть);
отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);
органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);
водные неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей, гальваношламы).
Радиоактивные отходы к таким отходам не относятся, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
23 июля 2020 17:11
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и... Благоустройство региона
145
23 июля 2020 15:39
К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы. Благоустройство региона
168
23 июля 2020 11:58
Идея восстановить сквер принадлежала жителям. Благоустройство региона
234
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020 19:42
Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2354
23 апреля 2020 07:51
С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1385
24 марта 2020 19:03
Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1407
Всё в Дом
13 апреля 2020 22:34Автополив и его главные преимущества
Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2750
25 марта 2020 10:48
Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора. Всё в Дом
912
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
1641
ЖКХ
23 июля 2020 15:44
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у ООО «Жилуниверсал». ЖКХ
224
23 июля 2020 10:46
Гости побывали "На дне". ЖКХ
587
22 июля 2020 09:39
Речь идет об участке от Маяковского до Ярмарочной. ЖКХ
323
Экология
23 июля 2020 17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
106
23 июля 2020 14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов. Экология
169
23 июля 2020 09:56
Ветер станет сильнее. Экология
377
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
544
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1036
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
942
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1600
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1466
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1493
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2099
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3792
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3271
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4178
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4310
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4344
Мероприятия