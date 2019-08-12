Пик лесных пожаров в Сибири пройден, уверены экологи

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"Можно сказать, что пик пожаров пройден. В двух самых горящих регионах Приангарья и в северной части Байкальской природной территории сегодня-завтра станет заметно лучше. Там начались обильные дожди. В Якутии пока улучшения ситуации не ожидается", - сказал Ярошенко.Он добавил, что никакой силы дожди не гарантируют полного прекращения пожаров в лесах."Дожди дадут передышку, во время которой следует затушить те пожары, к которым раньше было не подобраться. Опасно думать, что дождь поможет справиться окончательно. В лесах, где много мертвой древесины и торфяные почвы, огонь может тлеть долго, и при благоприятных погодных условиях снова начнется пожар", - предупредил Ярошенко.Эксперт напомнил, что в 2016 году в Иркутской области после выпадения осадков тушение было прекращено, а осенью леса снова загорелись.По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров. Кроме того, площадь лесных пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, составляет 2,7 миллиона гектаров.