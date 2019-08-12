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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Пик лесных пожаров в Сибири пройден, уверены экологи

12 августа 2019 22:47
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По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров.
Обильные дожди, которые начались в Иркутской области и Красноярском крае, позволяют говорить о постепенном сокращении площади распространения лесных пожаров в Сибири, сообщил РИА Новости руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

"Можно сказать, что пик пожаров пройден. В двух самых горящих регионах Приангарья и в северной части Байкальской природной территории сегодня-завтра станет заметно лучше. Там начались обильные дожди. В Якутии пока улучшения ситуации не ожидается", - сказал Ярошенко.

Он добавил, что никакой силы дожди не гарантируют полного прекращения пожаров в лесах.

"Дожди дадут передышку, во время которой следует затушить те пожары, к которым раньше было не подобраться. Опасно думать, что дождь поможет справиться окончательно. В лесах, где много мертвой древесины и торфяные почвы, огонь может тлеть долго, и при благоприятных погодных условиях снова начнется пожар", - предупредил Ярошенко.

Эксперт напомнил, что в 2016 году в Иркутской области после выпадения осадков тушение было прекращено, а осенью леса снова загорелись.

По данным Авиалесоохраны, тушение лесных пожаров в Сибири продолжается на площади 273 тысячи гектаров. Кроме того, площадь лесных пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, составляет 2,7 миллиона гектаров. 
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