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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Очистные сооружения, строящиеся в Самарской области по нацпроекту «Экология», находятся в высокой степени готовности

22 июля 2020 18:42
387
В текущем году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 5 очистных сооружений, позволяющих значительно улучшить экологическое состояние сточных вод, сбрасываемых в Волгу.
Во вторник, 21 июля, Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Обозначено пять национальных целей, каждая из которых подразумевает достижение конкретных результатов. Комфортная и безопасная среда для жизни – одна из этих пяти целей. В качестве целевого показателя, характеризующего ее достижение, указана «ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое».

До 30 октября Правительству РФ необходимо будет привести все национальные проекты в соответствие с Указом Президента РФ.

В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Этот проект предполагает снижение нагрузки по количеству сточных вод, ежегодно сбрасываемых в реку, в том числе благодаря внедрению лучших и современных технологий.

В результате реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в текущем году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию 5 очистных сооружений, позволяющих значительно улучшить экологическое состояние сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

Эти очистные сооружения появятся на территории Самары, Октябрьска, Сызрани, два объекта - в Жигулевске. Строительство этих очистных сооружений началось в 2019 году. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на 14 640,88 тыс. кубических метров в год. Общая сумма на реализацию этих объектов составляет более 1,4 млрд рублей. Все объекты, запланированные на 2020 год, находятся в высокой степени готовности, на некоторых работы идут с опережением графика.

Так, например, готовность объекта в г.о. Жигулевск (с. Богатырь) составляет более 90%, и в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию с мощностью 200 кубических метров в сутки. Готовность объекта в г.о. Сызрань составляет более 70% процентов, он включает в себя внеплощадочную канализацию, очистные сооружения канализации, станцию ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Только на реализацию этого объекта выделено более 216 миллионов рублей.

Реализация нацпроекта «Экология» в регионе находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до конца 2024 года на территории губернии планируется ввести в эксплуатацию 29 очистных сооружений, передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии


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