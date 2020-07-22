Очистные сооружения, строящиеся в Самарской области по нацпроекту «Экология», находятся в высокой степени готовности

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До 30 октября Правительству РФ необходимо будет привести все национальные проекты в соответствие с Указом Президента РФ.В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги». Этот проект предполагает снижение нагрузки по количеству сточных вод, ежегодно сбрасываемых в реку, в том числе благодаря внедрению лучших и современных технологий.В результате реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в текущем году на территории региона планируется ввести в эксплуатацию 5 очистных сооружений, позволяющих значительно улучшить экологическое состояние сточных вод, сбрасываемых в Волгу.Эти очистные сооружения появятся на территории Самары, Октябрьска, Сызрани, два объекта - в Жигулевске. Строительство этих очистных сооружений началось в 2019 году. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит снизить объем загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, на 14 640,88 тыс. кубических метров в год. Общая сумма на реализацию этих объектов составляет более 1,4 млрд рублей. Все объекты, запланированные на 2020 год, находятся в высокой степени готовности, на некоторых работы идут с опережением графика.Так, например, готовность объекта в г.о. Жигулевск (с. Богатырь) составляет более 90%, и в ближайшее время он будет введен в эксплуатацию с мощностью 200 кубических метров в сутки. Готовность объекта в г.о. Сызрань составляет более 70% процентов, он включает в себя внеплощадочную канализацию, очистные сооружения канализации, станцию ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод. Только на реализацию этого объекта выделено более 216 миллионов рублей.Реализация нацпроекта «Экология» в регионе находится под контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до конца 2024 года на территории губернии планируется ввести в эксплуатацию 29 очистных сооружений, передает пресс-служба облправительства.