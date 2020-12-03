ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов

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Не можете пройти мимо мусорной свалки? Вас беспокоит грязный воздух или странный цвет воды? Вы не равнодушны к экологии своего города и региона, но не знаете как это исправить? Станьте экологическим инспектором!

Общественный экологический инспектор - это человек, который может реально помочь окружающей среде и, самое главное, сделать это правильно и грамотно. Экологический инспектор – это человек, который помогает выявлять правонарушения в области охраны окружающей среды. Он может участвовать в проверках, самостоятельно обследовать территории и сообщать в министерство о нарушениях. Институт общественных инспекторов был создан по поручению Президента РФ.

Общероссийский народный фронт 14 декабря 2020 года запускает обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Обучение абсолютно бесплатно.

После прохождения курса каждый обучающийся сможет видеть экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора. После сдачи такого экзамена выдается удостоверение государственного образца. Оно будет подтверждать, что гражданин является общественным инспектором и может осуществлять все его полномочия.

Курс проводится в рамках проекта «Экозабота» и будет состоять из 10 видеоуроков. Урок длится 30-40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. Все участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, и что он делает, научатся понимать экологическое законодательство и вместе с экспертами разберут самые популярные экологические нарушения. После каждой лекции участникам будут представлены материалы для самостоятельного изучения и небольшое задание для самоконтроля. На курсе будут показаны простые и понятные алгоритмы действий для экологического инспектора.

Руководителем и автором проекта выступил Александр Коган - эксперт тематической площадки ОНФ «Экология». Александр Коган отметил, что инспекторы представляет большую ценность для надзорных органов: «Общественные инспекторы – это неравнодушные, образованные, активные люди. Задача инспектора – не просто раскачать ситуацию, а довести ее решение до реализации».

Для обучения в онлайн-школе общественных экологических инспекторов необходимо заполнить регистрационную форму: http://ekozabota.onf.ru/eco-school