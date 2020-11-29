Из Тольятти не могут улететь два лебедя

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С просьбой о помощи обратились в социальных сетях в субботу, 28 ноября, жители Тольятти. Они призывают неравнодушных спасти двух лебедей.

Сообщается, что около дачного массива «Раздолье 2» по левому берегу, в районе улицы «Розовой», на воде находятся две птицы. Одна из них не может летать.

Напомним, что часто в таких случаях граждане обращаются за помощью в Самарский зоопарк. Также следует позвонить в Министерство лесного хозяйства охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, пишет ГТРК Самара.

Фоо: скрин видео: vk.com/ Главные новости Тольятти/Елена Смирнова