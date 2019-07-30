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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Глава Минприроды назвал причину лесных пожаров в Сибири

30 июля 2019 17:48
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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов.
Основной причиной пожаров в сибирских лесах является природный фактор — сухие грозы, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на совещании премьер-министра России Дмитрия Медведева с вице-премьерами, передает life.ru.

— Несмотря на принимаемые меры, сохраняется угроза задымления населённых пунктов. Росгидромет ведёт постоянный мониторинг состояния предельно допустимой концентрации в воздухе, — сообщил глава Минприроды РФ.

Он уточнил, что наиболее сложная обстановка зафиксирована в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

— Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет. Ситуация, тем не менее, тяжёлая, — подчеркнул министр.

Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. 
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