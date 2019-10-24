«ЭкоВоз» собрал более 5 тонн использованных батареек
24 октября 2019 15:16
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Такие данные опубликовал один из организаторов Всероссийской акции по сбору батареек — челябинский завод по переработке этого вида опасных отходов.
Всего в акции приняли участие жители 35 городов страны, все собранные отработанные аккумуляторы были направлены на утилизацию в Челябинск. Как отмечает директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков, сбор и отправка батареек на переработку — это миссия любой социально-ответственной компании, которая заботится об экологии.
«Одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 кв. метров земли. У нас есть 12 точек по сбору Самары и Тольятти, где установлены специализированные контейнеры. Кроме того, по Тольятти курсирует экомобиль, куда можно сдать не только батарейки, но и другие виды отходов — ртутные лампы, картон, пластик», — говорит он.
Уже сейчас прорабатывается законопроект Минприроды России по обращению с отработавшими батарейками, согласно которому будет запрещено выбрасывать опасные отходы вместе с обычным мусором: только помещать в спецконтейнеры. За нарушение закона будет предусмотрен штраф. Право на сбор и утилизацию батареек закрепят за компаниями, имеющими лицензию на обращение с отходами I–IV классов опасности.
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