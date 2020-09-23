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Для жителей Самарской области пройдет экологический квест

23 сентября 2020 12:35
129
Для жителей Самарской области пройдет экологический квест

 26 сентября эковолонтеры и представители экологических организаций региона проведут экоквест на территории парка Самарская Венеция. На станциях квеста участники узнают о раздельном сборе мусора, экологическом добровольчестве и помогут подготовить территорию к зиме. 

Экологический квест - новое событие в жизни региона. Экологическая повестка сегодня очень актуальна и востребована у молодежи. Организаторы квеста предлагают участникам в интерактивной форме познакомиться с основными экологическими направлениями. 

На станциях квеста можно будет принять участие:

- в викторине об экологических особенностях региона, 

- в мастер-классе по раздельному сбору отходов и правильной сортировке фракций вторсырья;

- в подготовке плодовых и декоративных деревьев к зимнему периоду;

- в уборке территории экопарка.

Кроме того, участникам расскажут, где можно попробовать себя в эковолонтерстве. 

Принять участие в квесте могут все желающие. 

Квест пройдет 26 сентября в 11:30. 

Сбор участников по адресу г. Самара, ул. Белорусская, д. 129, затем участники проследуют на территорию рекреационной зоны парка Самарская Венеция.    

Организаторами экоквеста являются Поволжская ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План», региональное отделение Самарской области общероссийской организации «Городские реновации» и молодежное правительство Самарской области, Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе при поддержке департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области.

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Комментарии

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