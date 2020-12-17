Длительность времен года может измениться в России из-за глобального потепления

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, зима становится все короче, а теплый период увеличивается. в частности, уменьшается количество дней со среднесуточной температурой ниже 0°С.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна стала приходить раньше на 5-7 дней по сравнению с серединой XX века.

Вильфанд также сообщил, что в январе температура стала выше на 2°С за последние 30 лет.