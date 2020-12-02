Декабрь в Самарской области обещают холодным

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Первый месяц зимы будет менее снежным.

Представители Росгидромета озвучили прогноз погоды на декабрь. Они рассказали, чего стоит ожидать жителям Самарской области в первый месяц зимы.

Декабрь — пора глубокого покоя живой природы, дни становятся короткими, а ночи — самыми длинными. Солнце низко поднимается над горизонтом, его косые лучи несут мало тепла. Погода в этом месяце еще неустойчива, за снегопадами и морозами следуют оттепели, иногда весьма серьезные и продолжительные.

— Погода в Самарской области в течение декабря ожидается на 0–1 градус ниже нормы. Среднемесячные осадки предполагаются меньше нормы. В целом по Поволжью ожидается средняя за месяц температура воздуха -7,6... -10,7 °С, что на 0,2–1,4 °С ниже средних многолетних значений, — говорится в сообщении синоптиков.

Высота снежного покрова к концу месяца достигает 11–28 см. Число дней с метелями в среднем бывает от 2 до 8, с гололедом — 1–7. Ветры преобладают юго-западного и восточного направлений. Опасными в этом месяце считаются сильные ветры, метели, продолжительные туманы, значительные нарастания гололеда, которые на севере Самарской области в отдельные годы достигали 20–30 мм, местами — 50–70 мм.

Также в Самарской области за последние несколько лет прослеживается тенденция к уменьшению количества осадков.

Метеорологи предупреждают, что прогноз является предварительным. Самыми точными считаются данные на ближайшие 3 дня.

Первые числа декабря 2020 года уже войдут в историю как дни с аномально холодной погодой, пишет 63.ру.