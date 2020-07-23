Биологическая очистка: с патогенными водорослями на водоемах Самары ведут борьбу с помощью полезных микроорганизмов
23 июля 2020 17:40
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Сегодня работы проводились на озере в парке Металлургов. 100 литров биологического препарата добавили в воду водоема. Помимо борьбы с патогенными водорослями микроорганизмы препарата имеют и ряд других полезных свойств.
«Эта микроводоросль выделяет кислород, соответственно рыба становится более активная, лучше размножается, также эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб, таких как толстолобик, карась и других. Для обитателей водоема препарат безопасен», - пояснил заместитель генерального директора по общим вопросам компании инвестора Рустам Иртуганов.
Помимо водоема в парке Металлургов ранее подобным способом было очищено озеро в сквере «Родничок Надежды». Заливать специальный препарат в него начали еще в июне, сейчас вода уже заметно очистилась.
«В этом году у нас лето очень жаркое, многие водоемы «зацветают», появляются сине-зеленые водоросли. Вода в сквере «Родничок Надежды» была ярко зеленого цвета, теперь она стала более прозрачной после внесения препарата. По результатам проведенных работ на первом объекте, мы решили прийти к озеру в парке Металлург. Это большой водоем и хочется сохранить в нем чистую прозрачную воду», - рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Татьяна Ибрагимова.
Насыщать озеро парка Металлургов хлореллой планируется еще как минимум дважды в августе. Специалисты будут постоянно отслеживать состояние воды, смотреть динамику и принимать решения о необходимости внесения дополнительной порции препарата. Очищение озера будет идти естественным путем - полезные микроорганизмы размножатся, их количество увеличится, и они вытеснят сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение. Полезная микроводоросль продолжит жить в водоеме и на следующей год.
Параллельно муниципальным предприятием «Парки Самары» ежедневно проводятся работы по механической очистке озера от растительности. Только за июнь вывезено более 60 кубометров водорослей, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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