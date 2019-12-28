Жителей Самарской области предупреждают о гололеде

28

В ближайший час местами по Самарской области и в г. Самара ожидается гололед (6-19 мм), с сохранением до конца ночи и днём 28 декабря 2019 года.На дорогах местами образование сильной гололедицы.Чтобы избежать травм и происшествий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует Вам соблюдать правила безопасности:При гололедных явлениях:- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.Основные затруднения в ненастную погоду возникают у водителей: ухудшается видимость, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль за техническим состоянием транспортного средства. По возможности отказаться от дальних поездок.Будьте внимательны и осторожны!