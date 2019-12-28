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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области предупреждают о гололеде

28 декабря 2019 10:59
28
Жителей Самарской области предупреждают о гололеде
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности».

В ближайший час местами по Самарской области и в г. Самара ожидается гололед (6-19 мм), с сохранением до конца ночи и днём 28 декабря 2019 года.
На дорогах местами образование сильной гололедицы.

Чтобы избежать травм и происшествий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует Вам соблюдать правила безопасности:

При гололедных явлениях:
- пешеходам, прежде чем выйти на улицу, стоит обратить внимание на свою обувь;
- по улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно;
- старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Наступайте на всю ступню, ноги слегка расслабьте в коленях. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- следует переходить дорогу только в разрешенных местах, желательно, особенно детям, иметь на одежде светоотражающие элементы. Не начинать свое движение до полной остановки автотранспорта.

Основные затруднения в ненастную погоду возникают у водителей: ухудшается видимость, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль за техническим состоянием транспортного средства. По возможности отказаться от дальних поездок.

Будьте внимательны и осторожны!
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