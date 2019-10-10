В Самарской области снова выпало рекордное количество осадков

69

В среду, 9 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.Больше всего дождей прошло в Тольятти — показатель составил 10,7 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд поставлен в 1984 году. Тогда в Автограде выпало 10,6 миллиметра осадков.В ближайшие дни сохранится сырая и довольно холодная погода.Напомним, этим летом уже был перекрыт предыдущий рекорд по осадкам.Фото pixabay.com