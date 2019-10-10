В Самарской области снова выпало рекордное количество осадков
10 октября 2019 10:42
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В среду, 9 октября, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков, сообщает Приволжское УГМС.
Больше всего дождей прошло в Тольятти — показатель составил 10,7 миллиметра осадков. Предыдущий рекорд поставлен в 1984 году. Тогда в Автограде выпало 10,6 миллиметра осадков.
В ближайшие дни сохранится сырая и довольно холодная погода.
Напомним, этим летом уже был перекрыт предыдущий рекорд по осадкам.
Фото pixabay.com
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