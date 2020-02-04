В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха
4 февраля 2020 10:15
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В Приволжском УГМС сообщили о том, что в Самарской области в ближайшие сутки будет теплая погода, затем похолодает.
Во вторник, 4 февраля, в ночное время температура воздуха от -3 до +2 градусов. Днем – от -3 до +2 градусов. Небольшие осадки – мокрый снег.
В среду, 5 февраля, в ночное время температура воздуха от -3 до -8 градусов. Днем – от -3 до -2 градусов. Местами по региону небольшой снег.
В четверг, 6 февраля, в ночное время температура воздуха от -8 до -13 градусов. Днем – от -4 до -9 градусов. Местами пройдет небольшой и умеренный снег.
На дорогах может образоваться гололедица, пишет Тольятти Онлайн.
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