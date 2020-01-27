В Самарской области прогнозируют морозы
27 января 2020 10:40
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В Самарской области в предстоящие дни будет сказываться влияние активных фронтальных разделов атлантических циклонов. Погода ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха: от морозов в ночные часы к значениям близким к нулевым днём. Повсеместно пройдёт снег, местами с метелями и порывистым ветром.
Так, в ночь на вторник, 28 января, синоптики обещают ветер северо-западный 8-13 м/с.
Температура воздуха -10...-15 °C.
Местами до -20.
Днём температура воздуха составит -9...-14 °C.
В среду ожидается такая же погода, разве что днем чуть потеплеет: -5 - 10 градусов. Местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
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