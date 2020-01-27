В Самарской области прогнозируют морозы

55

В Самарской области в предстоящие дни будет сказываться влияние активных фронтальных разделов атлантических циклонов. Погода ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха: от морозов в ночные часы к значениям близким к нулевым днём. Повсеместно пройдёт снег, местами с метелями и порывистым ветром.Так, в ночь на вторник, 28 января, синоптики обещают ветер северо-западный 8-13 м/с.Температура воздуха -10...-15 °C.Местами до -20.Днём температура воздуха составит -9...-14 °C.В среду ожидается такая же погода, разве что днем чуть потеплеет: -5 - 10 градусов. Местами гололедица, сообщает Приволжское УГМС.