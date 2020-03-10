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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области побит очередной температурный рекорд

10 марта 2020 12:22
149
В Самарской области побит очередной температурный рекорд
Таких температур в это время не было с 1947 года.

9 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Аномально жаркую погоду мы зафиксировали в 9 населенных пунктах. Температура воздуха там достигла 4,8–8,2 градуса, — рассказали синоптики.

Самая высокая температура воздуха была в Большой Глушице — +8,2 градуса. На втором месте — Безенчук: +6,8 градуса, на третьем — Сызрань: +6,7 градуса. В этих населенных пунктах были побиты рекорды 2000, 2016 и 1947 годов.

В Самаре также было аномально тепло. Синоптики зафиксировали 5,7 градуса тепла. Это на 1,7 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1962 году.

Зима в Самарской области выдалась аномально теплой. Да и март, судя по прогнозу, не будет отставать. На территории всей Европейской России температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы, пишет 63.ру.
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Комментарии


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