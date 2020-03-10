В Самарской области побит очередной температурный рекорд
10 марта 2020 12:22
149
9 марта в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— Аномально жаркую погоду мы зафиксировали в 9 населенных пунктах. Температура воздуха там достигла 4,8–8,2 градуса, — рассказали синоптики.
Самая высокая температура воздуха была в Большой Глушице — +8,2 градуса. На втором месте — Безенчук: +6,8 градуса, на третьем — Сызрань: +6,7 градуса. В этих населенных пунктах были побиты рекорды 2000, 2016 и 1947 годов.
В Самаре также было аномально тепло. Синоптики зафиксировали 5,7 градуса тепла. Это на 1,7 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1962 году.
Зима в Самарской области выдалась аномально теплой. Да и март, судя по прогнозу, не будет отставать. На территории всей Европейской России температура воздуха будет на 1–2 градуса выше нормы, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 марта 2020 11:12
Используемые средства одобрены Роспотребнадзором и безопасны для здоровья пассажиров. Благоустройство региона
134
7 марта 2020 18:49
Строительство этой дороги обсуждалось на публичных слушаниях. Горожане одобрили проект. Благоустройство региона
982
7 марта 2020 18:26
Автомобилисты смогут ездить по магистрали со скоростью 80 км/час. Сейчас максимально допустимая скорость движения на этой улице составляет 60 км/час. Благоустройство региона
660
Капитальный ремонт в Самаре
10 марта 2020 11:56Белые офисные диваны: личный опыт
Всю жизнь я прожила в убеждении, что белая мебель — это непрактично и неудобно, так как только и придется делать, что мыть ее. Капитальный ремонт в Самаре
32
21 февраля 2020 21:44
Топ-5 стиральных машин 2020 года. Рассмотрим лидеров в каждой категории и определим победителя. Капитальный ремонт в Самаре
649
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
469
Всё в Дом
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
173
23 февраля 2020 00:01Химчистка штор в СПб
Химчистка штор пользуется большой популярностью в любом городе, ведь это самый надежный способ за короткий срок без лишних усилий очистить от пыли и прочих... Всё в Дом
387
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
539
ЖКХ
10 марта 2020 15:51
В Тольятти и Сызрани состоялись награждения победителей акции «В Новый год – без долгов!» ЖКХ
47
10 марта 2020 09:33
За два месяца 2020 года сотрудники компании устранили более 800 засоров на внутриквартальных сетях канализации. ЖКХ
211
6 марта 2020 16:17
Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав ПАО «Т Плюс» и его филиалов в праздничные дни будут нести круглосуточное... ЖКХ
779
Экология
10 марта 2020 12:22
Таких температур в это время не было с 1947 года. Экология
148
10 марта 2020 09:43
Всего в рейтинг, составленный швейцарской компании IQAir, вошли девять российских городов. Экология
169
9 марта 2020 13:22
Его пытаются спасти от африканской чумы свиней. Экология
370
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
865
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
496
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
839
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1121
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3132
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1430
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
839
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
556
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
867
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
885
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1495
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1990
Мероприятия