В Самарской области наконец снова станет жарко
13 августа 2019 13:00
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В предстоящие сутки ещё сохранится прохладная, ветренная погода местами с небольшим дождём. С середины недели северо-западные потоки воздушных масс сменятся на юго-западные и южные. В регион начнёт поступать более сухой и жаркий воздух южных широт. Температура воздуха значительно повысится, а в дневные часы местами достигнет 30°отметки, сообщает Приволжское УГМС.
Завтра, 14 августа ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём + 19... 24 градуса.
К четвергу, 15 августа воздух днём может прогреться до + 25... 30 градусов. Температура ночью будет колебаться на отметках + 10... 15 градусов.
Ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.
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