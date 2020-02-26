В Самарской Луке подведены итоги акции «Покормите птиц!»
26 февраля 2020 13:52
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20 февраля в здании экоцентра «Самарская Лука» собрались школьники и их родители, а также педагоги, чтобы принять участие в награждении по итогам конкурсов Всероссийской акции «Покормите птиц!», проводившихся Национальным парком «Самарская Лука» с 1 ноября 2019 года по 17 февраля этого года. Для тех, кто пришел в Экоцентр впервые, была проведена небольшая экскурсия. Перед началом награждения была показана презентация о зимующих птицах Самарской Луки: какие птицы могут прилететь на кормушку, как правильно и из чего оборудовать кормушку, где лучше всего ее разместить, чем можно и чем нельзя подкармливать птиц и т.п.
Затем состоялась сама церемония награждения по итогам двух конкурсов: конкурс селфи « Я кормлю птиц!» и конкурс листовок «Покормите птиц!». К участию в конкурсе приглашались учащиеся и воспитанники 1-11 классов школ и учреждений дополнительного образования г.о. Жигулевск, Ставропольского района, индивидуально или коллективно. На конкурсы было представлено 89 работ из ГБОУ СОШ г.о. Жигулевск № 6, 10, 13, ГБОУ ООШ №3, ГБОУ лицей №16, ГБОУ школа-интернат №2, ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец.
В конкурсе листовок жюри поделило работы на две возрастные группы, так как больше всего конкурсных работ было представлено именно в этом направлении. Учитывались оригинальность работы, ее оформление, наличие призыва о помощи зимующим птицам, а также распространение участником конкурса своих листовок среди населения города или села. Победителей в младшей группе оказалось 6, а в старшей группе 5 и трое ребят получили поощрительные призы.
В конкурсе селфи выявилось пять победителей. Участнику этого конкурса нужно было сфотографировать себя на фоне собственноручно сделанной и вывешенной кормушки с присутствием птиц – посетителей кормушки. Такое фото подтверждает тот факт, что птицы знают о кормушке, привыкли ее посещать, потому что корм туда насыпают регулярно.
Все победители получили дипломы Национального парка и небольшие призы, а педагоги, принимающие активное участие в конкурсах парка, благодарственные письма.
Завершающим этапом акции «Покормите птиц!» станет игровое мероприятие, которое будет проведено в апреле в рамках Дня птиц.
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Комментарии
Благоустройство региона
25 февраля 2020 19:07
Если будет организован пешеходный переход, пропускная способность дороги резко снизится, и это будет провоцировать ДТП. Благоустройство региона
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25 февраля 2020 12:57
Обслуживающую компанию выберут сразу на три года. Благоустройство региона
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25 февраля 2020 11:58
Также территория будет оснащена «умными камерами» и бесплатным WI-FI. Благоустройство региона
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