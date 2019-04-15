В Самарской Луке обнаружили свалку
15 апреля 2019 10:47
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Самарцы разместили в Интернете видео, запечатлившее горы мусора в нацпарке "Самарская Лука". В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
"Связался с авторами видео. По их словам, мусор в нацпарк незаконно сбрасывают перевозчики. Завтра же свяжусь с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным: нацпарк "Самарская Лука" в его ведении. Через неделю сам выеду на место лично. Сделаю все, чтобы порядок был наведён!", — написал депутат в своем твиттере. "Жаль, что активисты не обратились ко мне раньше: отреагировал бы незамедлительно", - отмечает он.
Фото: скрин видео
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