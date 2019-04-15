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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской Луке обнаружили свалку

15 апреля 2019 10:47
299
В Самарской Луке обнаружили свалку В проблеме обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Самарцы разместили в Интернете видео, запечатлившее горы мусора в нацпарке "Самарская Лука". В ситуации обещал разобраться депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Связался с авторами видео. По их словам, мусор в нацпарк незаконно сбрасывают перевозчики. Завтра же свяжусь с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным: нацпарк "Самарская Лука" в его ведении. Через неделю сам выеду на место лично. Сделаю все, чтобы порядок был наведён!", — написал депутат в своем твиттере. "Жаль, что активисты не обратились ко мне раньше: отреагировал бы незамедлительно", - отмечает он.

Фото: скрин видео

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