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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самаре виновник обмеления Волги заплатит штраф

28 сентября 2019 11:39
173
В Самаре виновник обмеления Волги заплатит штраф Юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей.
Юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей.

Стало известно, какое наказание за обмеление Волги ждет Жигулевскую ГЭС. Суд Промышленное района постановил, что виновники должны заплатить штраф. Станцию обвинили в нарушении правил охраны водных биоресурсов.

Однако в организации пояснили, что не получили никаких документов. А когда бумаги все же придут, ими займутся юристы.

Отметим, что за нарушение юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей.

Однако организация не может принимать решений о том, какой объем воды сбросить, а какой сохранить. Такие вопросы находятся в компетенции Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), пишет ПроГородСамара.

Напомним, летом этого года в соцсетях стали появляться посты о многочисленных умерших рыбах, а также об обмелении Волги.

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Комментарии



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