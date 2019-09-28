В Самаре виновник обмеления Волги заплатит штраф
28 сентября 2019 11:39
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Стало известно, какое наказание за обмеление Волги ждет Жигулевскую ГЭС. Суд Промышленное района постановил, что виновники должны заплатить штраф. Станцию обвинили в нарушении правил охраны водных биоресурсов.
Однако в организации пояснили, что не получили никаких документов. А когда бумаги все же придут, ими займутся юристы.
Отметим, что за нарушение юридическому лицу грозит до 200 тысяч рублей.
Однако организация не может принимать решений о том, какой объем воды сбросить, а какой сохранить. Такие вопросы находятся в компетенции Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), пишет ПроГородСамара.
Напомним, летом этого года в соцсетях стали появляться посты о многочисленных умерших рыбах, а также об обмелении Волги.
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