Тольятти попал в число самых загрязнённых городов мира
10 марта 2020 09:43
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Согласно данным специалистов, наихудшая ситуация в Геленджике, который занял 4 место среди российских представителей, складывается во время курортного сезона – с мая по август, а в марта, апреле, сентябре, октябре и декабре обстановка заметно лучше, сообщает Forbes.
Красноярск — город с самым загрязненным в России воздухом (84 место в мировом рейтинге). На второе место в российской части рейтинга попал поселок городского типа Зырянка в Республике Саха, а на третье — Владивосток. Также в рейтинг включены Тольятти, Строгино, Москва, Саранск и Санкт-Петербург.
Уровень загрязнения воздуха в российских городах сильно разнится в зависимости от времени года, следует из исследования. В Красноярске, например, в июле был зафиксирован «вредный для здоровья чувствительных групп» уровень загрязненности, хотя еще в июне показатель соответствовал стандартам Всемирной организации здравоохранения.
Самыми "грязными" городами мира названы Улан-Батор, Ханой, Дубай, Мумбаи и Бишкек. А самыми чистыми признаны Нур-Султан, Мельбурн, Сан-Франциско, Солт-Лейк Сити и Кобе.
В рейтинге стран Россия заняла 81-е место, оказавшись в группе государств с низким уровнем загрязненности. Самый загрязненный воздух, по данным авторов исследования, в Бангладеш. Далее следуют Пакистан и Монголия. Самой «чистой» страной в рейтинге стали Багамы. За ними следуют Виргинские острова (зависимая территория Великобритании) и Исландия, пишет sochi24.tv.
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Комментарии
Благоустройство региона
10 марта 2020 11:12
Используемые средства одобрены Роспотребнадзором и безопасны для здоровья пассажиров. Благоустройство региона
5
7 марта 2020 18:49
Строительство этой дороги обсуждалось на публичных слушаниях. Горожане одобрили проект. Благоустройство региона
956
7 марта 2020 18:26
Автомобилисты смогут ездить по магистрали со скоростью 80 км/час. Сейчас максимально допустимая скорость движения на этой улице составляет 60 км/час. Благоустройство региона
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