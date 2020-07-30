Озеро в парке Металлургов приходит в норму

Метод биологической очистки сработал - в Самаре приходит в норму вода в парке 50 лет Октября на Металлурге.
Напомним, 23 июля в водоем запустили микроводоросль хлореллу, которая вытесняет сине-зеленые водоросли, вызывающие цветение. Таким образом, механическая очистка озера теперь сочетается с биологической. И если до выпуска препарата работникам приходилось каждый день вытаскивать 45 мешков водорослей, приводящих к заболачиванию, то теперь вода заметно очистилась. Кроме того, хлорелла - это питательный источник для рыбы, и к тому же она выделяет кислород.
Что касается уровня воды, который вызывает беспокойство местных жителей, то в администрации города в настоящее время сообщают: за месяц он поднимается в среднем на 40 см, пишет Самру.ру
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«Полезная микроводоросль помогла побороть цветение, насытила воду кислородом. Результат мы видим каждый день - вода в озере становится более прозрачной. В запланированные сроки мы достигаем нормативного повышения уровня воды. В конце августа водоем будет полностью восстановлен», - пообещал представитель МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин.
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