На севере Москвы стали массового гибнуть утки

На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего.
На севере Москвы наблюдается массовая гибель уток. Все начиналось с единичных случаев, но, как отмечают местные жители, вскоре птицы стали умирать сотнями. Об этом в среду, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ
.
На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего: неустановленное заболевание, отравление химикатами при обработке берегов от водорослей или разлив нефтепродуктов в Бутаковском заливе.
Окончательный вывод эксперты смогут сделать после анализа проб воды, пишут "Известия
".
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