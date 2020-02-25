На Волге образовались многометровые торосы
25 февраля 2020 09:39
133
Рыбак сообщил о ледяной преграде на Волге под Сызранью. На торосы он наткнулся, когда искал место для рыбалки. Мужчина отправился по льду на мотосанях. Однако по дороге до нужной локации путь ему преградили десятки метров переломанного льда. Рыболов считает, что торосы на реке образовались после сброса воды на плотине Жигулевской ГЭС. Лед не выдержал давления воды и начал трескаться. Ещё одно препятствие рыбак обнаружил сразу за торосами. Речь идет о больших промоинах, образовавшихся из-за теплой погоды, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 февраля 2020 12:57
Обслуживающую компанию выберут сразу на три года. Благоустройство региона
95
25 февраля 2020 11:58
Также территория будет оснащена «умными камерами» и бесплатным WI-FI. Благоустройство региона
119
25 февраля 2020 09:41
На территориях планируется установка детских и спортплощадок, устройство газонов. Благоустройство региона
121
Капитальный ремонт в Самаре
21 февраля 2020 21:44
Топ-5 стиральных машин 2020 года. Рассмотрим лидеров в каждой категории и определим победителя. Капитальный ремонт в Самаре
176
11 февраля 2020 18:01
Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
411
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
262
Всё в Дом
23 февраля 2020 00:01Химчистка штор в СПб
Химчистка штор пользуется большой популярностью в любом городе, ведь это самый надежный способ за короткий срок без лишних усилий очистить от пыли и прочих... Всё в Дом
98
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
479
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
160
ЖКХ
25 февраля 2020 11:42
В них передвигаются бригады аварийно-восстановительных работ. ЖКХ
104
21 февраля 2020 11:54
Банковская комиссия не начисляется на большинство способов оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
290
21 февраля 2020 11:29
Передать сведения о потребленных ресурсах жители могут несколькими способами. ЖКХ
282
Экология
25 февраля 2020 09:39
Они стали преградой для рыбаков. Экология
132
24 февраля 2020 10:02
До настоящего времени рекорд тепла принадлежал зиме 1961 года. Экология
340
19 февраля 2020 13:12
В ближайшее время ожидается облачная погода, прояснения будут лишь изредка. Экология
246
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
403
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
852
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2815
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1199
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2292
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1740
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
306
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
521
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
595
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1321
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1831
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1857
Мероприятия