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Новости /  Благоустройство /  Экология  

За ночь река Уса в Самарской области окрасилась в ядовито-зеленый цвет

11 июня 2019 11:43
168
За ночь река Уса в Самарской области окрасилась в ядовито-зеленый цвет
Отдыхавшие на берегу люди отметили, что вода в реке поменяла цвет буквально за несколько часов.

Жители Сызрани, проведя выходные на турбазе в Шигонском районе, утром 10 июня были шокированы ядовито-зеленым цветом воды в реке. Как сообщила корреспонденту КТВ-ЛУЧ одна из отдыхавших на турбазе девушек, еще в воскресенье вечером вода была прозрачной, а наутро в понедельник поменяла цвет.

По словам сызранки, полоса зелени ядовитого цвета начинается от берега и распространяется на пять метров от него. Возможно, река в этом году "зацвела" раньше обычного в силу комплекса природных явлений. Так или иначе, у отдыхавших на турбазе вызвал подозрение слишком зеленый цвет воды:

- Не думаю, что она прям так за ночь зацвела, да и не цветет вроде так вода. Вчера только купались в чистой воде, - поделилась сомнениями девушка.

Зеленый цвет воды, меж тем, может быть объяснен очень просто. Он может быть вызван резко начавшимся размножением мельчайших водорослей, от которых обычно в августе "цветут" реки - иногда окрашиваясь в ярко-зеленый цвет.

Для благоприятного размножения водорослей достаточно совпадения нескольких природных факторов: солнечного света, высокой температуры и обилия нитратов в воде, переизбыток в ней азота. Это достаточно распространенное явление, оно также может быть спровоцировано нарастанием биогенной нагрузки при неправильной хозяйственной эксплуатации рек Волжского бассейна, к которым относится и Уса.
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