Жители Самарской области собрали 27 тонн макулатуры – картон, газеты, книги, бумагу

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В четверг, 26 декабря 2019 года, подвели итоги благотворительной акции «Сдай макулатуру – помоги малышу».Более 10 дней с 23 августа по 9 сентября на самарских улицах можно было встретить «Экомобиль». Сотрудники компании «ЭкоСтройРесурс» по заявкам самарцев, приезжали и собирали макулатуру. Откликнулись и жители муниципальных районов - собирали макулатуру и сами доставляли в Самару. В акции принимали участие детские сады, школы, коммерческие организации и просто неравнодушные жители губернии.«Макулатура является ценным сырьем, используя ее вторично, мы помогаем сохранять природные ресурсы. В ходе проведения акции, всю собранную макулатуру мы отправили на предприятие по переработке – это завод по изготовлению мягкой кровли», - рассказала руководитель экологического управления регионального оператора «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.На вырученные средства была оказана помощь Самарскому пансионату для детей-инвалидов. Сегодня в пансионате проживает 227 воспитанников, в возрасте от 4х до 18 лет. Некоторым ребятам не подходит обычная пища - жизненно необходимо дорогостоящее питание с высоким содержанием белка. Региональный оператор закупил в пансионат специализированное питание для детей, а также напольные маты и мягкую мебель.«Для наших детей пансионат является домом. И нам важно создать здесь уютную добрую обстановку. Мы очень благодарны регоператору за оказанную помощь. И всем жителям, которые откликнулись и приняли участие в акции», - подчеркнула директор ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей - инвалидов» Елена Китаева. – «Я считаю, что объединить два добрых дела в одно - это хорошая идея. Ведь экология - это доброе, чистое вокруг нас. А благотворительность - это то, что внутри - чистый ум и светлое сердце».Акция «Собери макулатуру – помоги малышу» - проходила впервые и получила большой положительный отклик. В следующем году акцию планируется повторить.