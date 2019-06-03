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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жители «Новой Самары» просят запретить вырубку деревьев

3 июня 2019 11:50
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Жители «Новой Самары» просят запретить вырубку деревьев
Горожане считают, что судьба деревьев под угрозой.

Жители «Новой Самары» обратились в Общественную палату города с просьбой остановить вырубку леса в районе Мехзавода. Их жалобы обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению.

— Мы покупали квартиру здесь несколько лет назад, потому что хотели жить рядом с лесом, в экологически чистой зоне. Нам застройщик обещал тут парк. Но в итоге вместо парка строят новые дома. Сейчас лес вырубают. Мы проверили — деревья в лесу хорошие, живые, — утверждают местные жители.
Горожане призывают деревья не вырубать, а лес благоустроить, превратив в парк. Теперь члены комиссии должны встретиться с главой города и надзорными органами и обсудить ситуацию, пишет 63.ру.

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