Жители «Новой Самары» просят запретить вырубку деревьев
3 июня 2019 11:50
91
Жители «Новой Самары» обратились в Общественную палату города с просьбой остановить вырубку леса в районе Мехзавода. Их жалобы обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению.
— Мы покупали квартиру здесь несколько лет назад, потому что хотели жить рядом с лесом, в экологически чистой зоне. Нам застройщик обещал тут парк. Но в итоге вместо парка строят новые дома. Сейчас лес вырубают. Мы проверили — деревья в лесу хорошие, живые, — утверждают местные жители.
Горожане призывают деревья не вырубать, а лес благоустроить, превратив в парк. Теперь члены комиссии должны встретиться с главой города и надзорными органами и обсудить ситуацию, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 июня 2019 10:20
Такие меры приняты из-за замены теплотрассы на улице Ташкентской. Благоустройство региона
118
1 июня 2019 13:33
По ходатайству Александра Хинштейна Минобороны РФ согласовало передачу 3 гектаров земли в районе улицы Панова и проспекта Масленникова в собственность... Благоустройство региона
429
31 мая 2019 14:06
Они проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благоустройство региона
314
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
4439
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2669
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1256
Всё в Дом
31 мая 2019 20:13Воздушные шары на любой вкус - идеальное украшение для любого торжества
Для того чтобы оригинально и со вкусом оформить любое торжество, будь то свадьба или день рождения, не обойтись без воздушных шаров. Всё в Дом
134
31 мая 2019 20:11Итальянские гостиные - комфорт и роскошь
Мебель из Италии всегда востребована и безупречна по качеству. Подобные предметы интерьера - важный элемент в домовладении или квартиры. Всё в Дом
62
23 мая 2019 15:37
Светильники позволяют любому помещению быть более красивым, атмосферным и ярким. В зависимости от дизайна и задумок специалистов, нужно выбирать светильники... Всё в Дом
292
ЖКХ
3 июня 2019 12:19
4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. ЖКХ
135
31 мая 2019 11:16
Мероприятие прошло с приглашением депутатов и чиновников. ЖКХ
191
30 мая 2019 16:31
В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. ЖКХ
316
Экология
3 июня 2019 11:50
Горожане считают, что судьба деревьев под угрозой. Экология
90
3 июня 2019 10:51
Уже последовала остановка судоходства на некоторых участках. Экология
119
2 июня 2019 13:03
Будьте внимательны и осторожны! Экология
772
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
67
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
134
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
379
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
665
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
875
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15439
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
522
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
480
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
612
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
897
Мероприятия