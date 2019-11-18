Жителей Самарской области ждет сильное похолодание

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Самое начало недели в регионе еще относительно теплое, но затем синоптики обещают стремительное похолодание.Днем температура воздуха будет составлять от 0 до +5 градусов, ночью не сильно ниже нуля.Но в ночь на среду, 20 ноября, похолодает до -15 градусов. Днем ожидается от -6 до -11 градусов. Осадков не ожидается, сообщает Приволжское УГМС.