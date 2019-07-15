Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском марафоне “Сохраним леса страны”

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Проект по восстановлению и сохранению лесов “ПосадиЛес” и краудфандинговая платформа W12.io запустили всероссийский марафон “Сохраним леса страны” для восстановления сгоревших лесных территорий в регионах России. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать углеродный след либо принять участие в мастер-классе “Как спасти леса от уничтожения?”. Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года. Они будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок деревьев осенью этого года.В рамках марафона участникам предлагают:1) организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице nash.posadiles.ru. Команда проекта вышлет приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в этом сентябре и октябре. Деревья будут высаживаться на пострадавших от пожаров лесных территориях при участии местных лесничеств.2) сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io. Все транзакции будут записываться в публичную распределенную базу данных - блокчейн, и любой желающий сможет провести их независимый аудит. Такая децентрализованная инфраструктура сбора средств обеспечивает абсолютную прозрачность всех платежей. Пожертвовать деньги можно с любой карты.3) рассчитать и компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись специальным калькулятором. Калькулятор рассчитает количество персональных выбросов СО2 (исходя из данных о перелетах, переездах, потребленных жилищно-коммунальных услугах и товарах), а также количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации этих выбросов.“По данным Гринпис, только за последний год Россия потеряла 5,3 млн гектаров леса. Наибольший урон пожарами был нанесен лесам Иркутской области и ряда сибирских регионов. Именно там мы в первую очередь планируем организовать волонтерские посадки деревьев этой осенью. Цель нашего марафона - привлечь внимание россиян к проблеме стремительного сокращения лесов и собрать необходимые средства на организацию масштабных посадок для восстановления сгоревших лесных территорий”, - рассказывает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.