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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском марафоне “Сохраним леса страны”

15 июля 2019 14:05
129
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском марафоне Сохраним леса страны”
Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года.

Проект по восстановлению и сохранению лесов “ПосадиЛес” и краудфандинговая платформа W12.io запустили всероссийский марафон “Сохраним леса страны” для восстановления сгоревших лесных территорий в регионах России. Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать углеродный след либо принять участие в мастер-классе “Как спасти леса от уничтожения?”. Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года. Они будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок деревьев осенью этого года.

В рамках марафона участникам предлагают:

1) организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице nash.posadiles.ru. Команда проекта вышлет приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в этом сентябре и октябре. Деревья будут высаживаться на пострадавших от пожаров лесных территориях при участии местных лесничеств.

2) сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io. Все транзакции будут записываться в публичную распределенную базу данных - блокчейн, и любой желающий сможет провести их независимый аудит. Такая децентрализованная инфраструктура сбора средств обеспечивает абсолютную прозрачность всех платежей. Пожертвовать деньги можно с любой карты.

3) рассчитать и компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись специальным калькулятором. Калькулятор рассчитает количество персональных выбросов СО2 (исходя из данных о перелетах, переездах, потребленных жилищно-коммунальных услугах и товарах), а также количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации этих выбросов.

“По данным Гринпис, только за последний год Россия потеряла 5,3 млн гектаров леса. Наибольший урон пожарами был нанесен лесам Иркутской области и ряда сибирских регионов. Именно там мы в первую очередь планируем организовать волонтерские посадки деревьев этой осенью. Цель нашего марафона - привлечь внимание россиян к проблеме стремительного сокращения лесов и собрать необходимые средства на организацию масштабных посадок для восстановления сгоревших лесных территорий”, - рассказывает руководитель проекта “ПосадиЛес” Марианна Мунтяну.

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