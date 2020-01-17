Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и тумане

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 17 января 2020 года по южной половине области сохранятся сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами по области туман при видимости 500 м. и менее».В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Уважаемые водители! Туман на дороге источник повышенной опасности. Из всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в тумане, в большинстве случаев составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности. Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый – желтоватым. При тумане можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой. При движении на автомобиле в тумане следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым.