Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и тумане
17 января 2020 11:11
95
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 17 января 2020 года по южной половине области сохранятся сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами по области туман при видимости 500 м. и менее».
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Уважаемые водители! Туман на дороге источник повышенной опасности. Из всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в тумане, в большинстве случаев составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности. Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый – желтоватым. При тумане можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой. При движении на автомобиле в тумане следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 января 2020 12:28
Горожан просят оставлять елки возле баков. Благоустройство региона
217
15 января 2020 12:49
Ремонтировать здание будут два года. Благоустройство региона
238
15 января 2020 11:00
Не так давно убрали несколько павильонов на Московском шоссе и на улице Ново-Садовой. Благоустройство региона
274
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
285
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
146
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
524
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
180
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
178
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
479
ЖКХ
17 января 2020 11:44
Насосные станции подкачки, подающие воду в многоэтажки города, избавляются от гаражей, голубятен, других незаконных построек и рисунков. ЖКХ
78
16 января 2020 17:05
Противогололедная обработка мостов выполняется исключительно с применением песка для предотвращения коррозии мостовых конструкций. ЖКХ
271
16 января 2020 16:24
Необычное зимнее половодье привело к изменению органолептических свойств волжской воды. ЖКХ
297
Экология
17 января 2020 11:11
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
92
16 января 2020 21:12
На одном из деревьев начали пробиваться зеленые листья. Экология
647
14 января 2020 13:52
Досталось и Новокуйбышевску. Экология
395
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1523
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
526
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1385
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1146
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
738
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1659
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
764
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1196
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1296
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1524
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2612
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3166
Мероприятия