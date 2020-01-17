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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и тумане

17 января 2020 11:11
95
Жителей Самарской области предупреждают о мокром снеге и тумане
Водителей просят быть внимательными на дорогах.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 17 января 2020 года по южной половине области сохранятся сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами по области туман при видимости 500 м. и менее».

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Уважаемые водители! Туман на дороге источник повышенной опасности. Из всех дорожно-транспортных происшествий, случившихся в тумане, в большинстве случаев составляют столкновения с идущим впереди автомобилем. Человеку кажется, что все предметы в тумане расположены в два раза дальше, чем в действительности. Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый – желтоватым. При тумане можно включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни хорошо видны, даже если туман очень густой. При движении на автомобиле в тумане следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, окно двери водителя лучше держать открытым.


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