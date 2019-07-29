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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Жигулевская ГЭС попала под статью за обмеление Волги

29 июля 2019 10:47
98
Жигулевская ГЭС попала под статью за обмеление Волги
Росрыболовство намерено потребовать возмещения ущерба.

Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС и самой организации. Причиной стало весеннее маловодье на Волге.

— Во время административного расследования наши сотрудники выяснили, что ГЭС нарушила правила охраны водных биологических ресурсов. Дело мы направили в Жигулевский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали представители ведомства.

Росрыболовство намерено потребовать возмещения ущерба. По оценке специалистов института экологии Волжского бассейна РАН, сокращение мелководных нерестовых участков составило до 80–90%, пишет 63.ру.

Наиболее критичное (более двух метров) снижение уровня Куйбышевского водохранилища наблюдалось с 25 апреля по 9 мая. В это время проходил нерест окуня, сазана, щуки, леща.

Между тем на Жигулевской гидроэлектростанции, от которой во многом зависит уровень воды в реке, сообщили, что ничего катастрофического, по крайней мере для Самарской области, в маловодье не было.

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