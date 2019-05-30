Возбуждено административное расследование по маловодью в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах

124

На протяжении последних весенних месяцев жители Самарской, Ульяновской областей и Республики Татарстана выражают обеспокоенность катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах.В связи с этим пресс-служба Средневолжского территориального управления Росрыболовства сообщает, что по данным фактам Управлением 30.05.2019 возбуждено административное расследование, в ходе которого будет дана правовая оценка действиям юридических и должностных лиц, установлены виновные и определены последствия маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания.Результаты расследования будут доведены до общественности и органов государственной власти субъектов Российской Федерации Средней Волги.