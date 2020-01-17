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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Волга у Сызрани начала вскрываться из-за аномального тепла

17 января 2020 13:00
115
Волга у Сызрани начала вскрываться из-за аномального тепла
Большие майны на Волге обнаружили местные жители 16 января.

Промоины замечены в районе Сызрани и Октябрьска. - Такое ощущение, что пол Волги вскрылось, - сообщают очевидцы. Некоторые из рыбаков в шутку предлагают начать рыбачить с берега. - Достаем спиннинги, - пишет с иронией один из рыболовов. При этом рыбаки на свой страх и риск продолжают отправляются на лед за уловом. Напомним, спасатели настоятельно рекомендуют остерегаться подобной рыбалки, так как она становится смертельно опасным занятием, пишет КТВ-Луч.

Ранее горожане заметили, что в Сызрани из-за аномально теплой зимы преждевременно вышли из зимней спячки деревья.

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