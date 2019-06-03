Весна 2019 года прошла под знаком катастрофического падения уровня Волги
3 июня 2019 10:51
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Случившееся — следствие неправильно рассчитанного сброса воды волжских ГЭС, считают эксперты «Самарского обозрения».
За ним уже последовала остановка судоходства на некоторых участках, проблемы с нерестом рыбы, возможны дефицит питьевой воды и т.д.
«Во-первых, рыбе негде нереститься, икра останется на берегу. Во-вторых, упадет уровень грунтовых вод, пересохнут колодцы, а это уже сельское хозяйство, садоводство под угрозой», — перечисляет эксперт лаборатории Института экологии Волжского бассейна РАН Игорь Евланов.
Председатель правления РОО «Рыбаки Самарской области» Сергей Карпов прогнозирует новые проблемы из-за медленного течения и жаркой погоды в летние месяцы, что станет причиной гибели рыбы в жаркой стоячей воде. Сама же река, по мнению эксперта, «в этом году превратится в болото».
У «Самарского речного пассажирского пароходства» возникали технические сложности при установке дебаркадеров на остановочных пунктах. Эту проблему удалось решить, но возникла другая: подход Ширяево оказался закрыт — теплоход не может подойти к дебаркадеру из-за обмеления реки. Затруднен подход судов к берегу в некоторых других местах. Как рассказал заместитель генерального директора по коммерции АО «Самарский речной порт» Алексей Федосеев, приходится проводить дноуглубительные работы или ходить с неполной, до 70 %, загрузкой судна, что отражается на стоимости песка.
Пока Средневолжское управление Росрыболовства объявило о начале административного расследования.
А эксперты «Самарского обозрения» убеждены, что при таких масштабных последствиях расследование не должно ограничиваться административными мерами. «Ущерб причинен колоссальный. При желании виновных лиц вполне можно установить и привлечь к ответственности по ст.293 «Халатность», — заявил, например, управляющий партнер АБ «Карпов, Тараборин и партнеры» Дмитрий Тараборин. Не исключает вероятность уголовного преследования в данной ситуации и адвокат КА «Де-Юре» Василий Колмычков. Звучит призывы даже возбудить дело по статье 358 УК РФ «Экоцид», которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
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