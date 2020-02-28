Я нашел ошибку
Главные новости: 
20 команд из мини-технопарков образовательных организаций Самарской области представили свои проекты жюри.
Определились победители первого регионального хакатона виртуальной и дополненной реальности
По словам руководителей предприятий, расположенных на Заводском шоссе, путь к месту работы значительно затруднен из-за ремонта магистрали.
На Заводском шоссе в срочном порядке засыпят ямы и откачают воду
Соглашение закрепляет обязательства Сторон по сотрудничеству в вопросах сохранения действующих условий трудовых отношений для работников ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи», сохранении всех льгот и увеличении оклада.
Самарская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и ООО «РТ-Скорая помощь» подписали Соглашение о намерениях
Сервис будет предоставляться в партнерстве с Работа.ру на портале «Активный возраст».
Сбербанк поможет найти работу людям старшего возраста
Эти выходные пройдут под девизом «Встречаем весну вместе!».
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» состоялась встреча учеников с Геннадием Аншаковым.
Член–корреспондент РАН Геннадий Аншаков высоко оценил работы воспитанников самарского технопарка «Кванториум-63»
Артист признался, что решил занять активную позицию из-за того, что его не устраивает положение вещей.
Пошёл в политику "не из-за хорошей жизни". Шнуров сообщил о прекращении концертной деятельности
Ведутся работы по откачке воды на участке дороги (км 974), задействованы четыре насоса. К устранению подтопления привлечены городские коммунальные службы.
Дорожники ликвидируют подтопление трассы М-5 «Урал» в Тольятти
сегодня  Пятница, 28 февраля, 17:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 65.61
0.09
EUR 71.65
0.41
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Вчерашний день в Самаре стал самым теплым за последние 30 лет

28 февраля 2020 12:31
122
Вчерашний день в Самаре стал самым теплым за последние 30 лет
Сразу две метеостанции зафиксировали аномальное потепление для этого времени года.

В Приволжском УГМС рассказали об очередном температурном рекорде в Самарской области. Согласно данным с двух метеостанций, обновлены плюсовые рекорды 1990 года.

Так, например, в Авангарде и Большой Глушице было аномальное тепло - +3,1 и +3,4 градуса, соответственно. Это на 0,2 градуса больше, чем 30 лет назад.

Ранее в регионе был побит рекорд 65-летней давности, а чуть позже — пали показатели 12-ти и 22-летней давности. Сейчас средняя температура воздуха превышает норму на 9 градусов, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
28 февраля 2020  16:47
По словам руководителей предприятий, расположенных на Заводском шоссе, путь к месту работы значительно затруднен из-за ремонта магистрали.
На Заводском шоссе в срочном порядке засыпят ямы и откачают воду
По словам руководителей предприятий, расположенных на Заводском шоссе, путь к месту работы значительно затруднен из-за ремонта магистрали. Благоустройство региона
38
28 февраля 2020  13:50
В Самаре откроют два новых мягких кинотеатра
В Самаре откроют два новых «мягких кинотеатра»
Они появятся в «Мегасити» и «Космопорте». Благоустройство региона
116
27 февраля 2020  15:56
Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.
В Самаре на Заводском шоссе рейсовый автобус простоял два часа в яме под лужей
Департамент градостроительства Самары сообщает, что сейчас делается все возможное для исправления ситуации.   Благоустройство региона
291
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
21 февраля 2020  21:44
Топ-5 стиральных машин 2020 года
Топ-5 стиральных машин 2020 года
 Топ-5 стиральных машин 2020 года. Рассмотрим лидеров в каждой категории и определим победителя. Капитальный ремонт в Самаре
300
11 февраля 2020  18:01
Как очистить ковер от пятен крови?
Как очистить ковер от пятен крови?
 Когда в доме есть ковры – хозяева безусловно счастливы, ведь это всегда красиво, удобно и тепло. Но появление на напольных покрытиях глубоких, трудно... Капитальный ремонт в Самаре
419
6 февраля 2020  20:27
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
Красивый диван в гостиную: как выбрать?
 Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
273
Весь список
Всё в Дом
23 февраля 2020  00:01
Химчистка штор в СПб
 Химчистка штор пользуется большой популярностью в любом городе, ведь это самый надежный способ за короткий срок без лишних усилий очистить от пыли и прочих... Всё в Дом
196
7 февраля 2020  15:56
Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
 Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов.  Всё в Дом
490
5 февраля 2020  23:13
Как выбрать массажное кресло
 Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
168
Весь список
ЖКХ
28 февраля 2020  14:11
Простые условия участия в акции «В Новый год – без долгов!» с каждым годом привлекают все больше участников.
«ЭнергосбыТ Плюс» награждает победителей акции «В Новый год – без долгов!» в Новокуйбышевске
Простые условия участия в акции «В Новый год – без долгов!» с каждым годом привлекают все больше участников.  ЖКХ
92
28 февраля 2020  11:19
600 миллионов инвестиций в 2019 году, более миллиарда – в 2020
600 миллионов инвестиций в 2019 году, более миллиарда – в 2020
Концессионное соглашение дало новый стимул реализации инвестиционным проектам. ЖКХ
134
27 февраля 2020  12:26
ЭнергосбыТ Плюс в числе лучших энергосбытовых компаний России
«ЭнергосбыТ Плюс» в числе лучших энергосбытовых компаний России
В Самарской области компания обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 407 тысяч бытовых абонентов.  ЖКХ
220
Весь список

Экология
28 февраля 2020  12:31
Вчерашний день в Самаре стал самым теплым за последние 30 лет
Вчерашний день в Самаре стал самым теплым за последние 30 лет
Сразу две метеостанции зафиксировали аномальное потепление для этого времени года. Экология
122
27 февраля 2020  13:08
Раздельный сбор мусора в России может быть запущен уже в 2020 году
Раздельный сбор мусора в России может быть запущен уже в 2020 году
 Законопроект получил положительный отзыв Минприроды и Минэкономразвития РФ. Экология
244
27 февраля 2020  11:10
В Волжском районе обеспечили свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне
В Волжском районе обеспечили свободный доступ к береговой полосе и водоохраной зоне
  На этом настояла природоохранная прокуратура. Экология
235
Весь список

Видео
14 февраля 2020  10:40
Норильск наводнили песцы Они берут пищу прямо из рук.
Норильск наводнили песцы
Они берут пищу прямо из рук.
В стране
524
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
915
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2890
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1268
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2329
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1787
Весь список

Фоторепортажи
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
366
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
581
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
643
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1364
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1867
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1891
Весь список

Мероприятия
Стартует новая программа выходных дней проекта «Время Тольятти–2020»
В Самарском художественном музее откроют выставку «Продолжение»
Сафаа Хади встретится с болельщиками перед матчем с "Оренбургом"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные