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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В тольяттинском лесу набухли почки на деревьях

2 января 2020 13:17
104
В тольяттинском лесу набухли почки на деревьях
Погодные аномалии в этом году стали причиной необычных природных проявлений.

1 января читатель TLTgorod обнаружил в тольяттинском лесу готовые распуститься почки на деревьях.
Удивительное зрелище представляет собой это дерево, ветки которого расположены прямо над широкой тропинкой, по которой сегодня с удовольствием катаются соскучившиеся по снегу лыжники.

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