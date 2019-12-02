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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В первом зимнем месяце самарцев ждет мало осадков

2 декабря 2019 11:50
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В первом зимнем месяце самарцев ждет мало осадков
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на декабрь.

Речь идет о территориях, которые входят в состав Приволжского УГМС. Кроме Самарской области это Ульяновская, Оренбургская, Пензенская и Саратовская.

— Средняя температура за месяц ожидается в пределах -7... -8,5 °С. Это на 0,5–1,1 °С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается ниже нормы, — говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В Самарской области снег выпал 30 ноября 2019 года. На дороги областной столицы уже разбросали 111 тонн реагентов, пишет 63.ру.
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Комментарии



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