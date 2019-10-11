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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов

11 октября 2019 12:45
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В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных.

Департамент ветеринарии Самарской области не видит проблем с утилизацией биологических отходов в регионе. Об этом специалисты ведомства сообщили в ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН. Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных, а обращение газеты «Самарское обозрение» к экспертам показало наличие системных проблем в утилизации останков сельскохозяйственных животных. Подробная публикация на эту тему вышла в номере от 7 октября.

Тем не менее в департаменте ветеринарии утверждают, что проблем с организацией санкционированного захоронения животных нет, а свою позицию аргументируют наличием 9 действующих скотомогильников и 3 ветсанутильзаводами. На них, уверяют в ведомстве, работают диспетчерские службы, способные незамедлительно принять и передать всю необходимую информацию по потребности вывоза биологических отходов. Специальные машины заводов в течение дня организуют вывоз биологических отходов якобы с любой территории области. (В публикации «Самарского обозрения» указывалось, что на самом деле заводы расположены так, что транспортные расходы оказываются слишком высоки, чтобы забрать, например, одну павшую корову из отдаленного района.)

Незаконные свалки трупов животных или вывоз их на полигоны ТБО существуют, по версии департамента, лишь в единичных количествах. Ни о каких массовых нелегальных сбросах не может быть и речи, поскольку случаев массовой гибели животных зафиксировано не было.

Между тем, как уже писало «СО» ОНЛАЙН, множество экспертов, работающих по данному направлению, в один голос уверяют, что проблема с утилизацией останков биологического происхождения в области все-таки есть и незаконные свалки останков животных регулярно появляются в различных районах области. По информации, полученной от санитарных врачей из областного управления Роспотребнадзора, только первоочередных нерешенных задач в данной сфере сразу несколько. На территории Самарской области нет утвержденной схемы обращения с биологическими отходами; в отдаленных районах отсутствуют пункты временного накопления биологических отходов; по всей области нет ни одного крематория для сжигания трупов животных, патологоанатомических и операционных биологических отходов; в регионе отсутствуют разработанные нормативы образования сельскохозяйственных отходов на 1 единицу поголовья; нет системы ведения статистического учета биологических отходов, а также отсутствуют проекты санитарно-защитных зон для скотомогильников, что не позволяет поставить на кадастровый учет санитарно-защитную зону, как зону ограничения застройки.

Ко всему прочему, в области по сей день продолжают существовать 348 скотомогильников, большинство из которых не пригодны к эксплуатации и не имеют хозяина. Скотомогильники не содержатся надлежащим образом и имеют антисанитарное состояние (не имеют ограждений, не имеют крышек на люках, земляной обваловки территории скотомогильника и др.). Наиболее нуждающимися во внимании ввиду своей опасности являются 3 сибиреязвенных скотомогильника 1951, 1957, 1989 годов образования, которые в настоящий момент законсервированы.


Фото pixabay.com
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