В департаменте ветеринарии Самарской области не видят проблем с утилизацией биоотходов
11 октября 2019 12:45
78
Департамент ветеринарии Самарской области не видит проблем с утилизацией биологических отходов в регионе. Об этом специалисты ведомства сообщили в ответ на запрос «СО» ОНЛАЙН. Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных, а обращение газеты «Самарское обозрение» к экспертам показало наличие системных проблем в утилизации останков сельскохозяйственных животных. Подробная публикация на эту тему вышла в номере от 7 октября.
Тем не менее в департаменте ветеринарии утверждают, что проблем с организацией санкционированного захоронения животных нет, а свою позицию аргументируют наличием 9 действующих скотомогильников и 3 ветсанутильзаводами. На них, уверяют в ведомстве, работают диспетчерские службы, способные незамедлительно принять и передать всю необходимую информацию по потребности вывоза биологических отходов. Специальные машины заводов в течение дня организуют вывоз биологических отходов якобы с любой территории области. (В публикации «Самарского обозрения» указывалось, что на самом деле заводы расположены так, что транспортные расходы оказываются слишком высоки, чтобы забрать, например, одну павшую корову из отдаленного района.)
Незаконные свалки трупов животных или вывоз их на полигоны ТБО существуют, по версии департамента, лишь в единичных количествах. Ни о каких массовых нелегальных сбросах не может быть и речи, поскольку случаев массовой гибели животных зафиксировано не было.
Между тем, как уже писало «СО» ОНЛАЙН, множество экспертов, работающих по данному направлению, в один голос уверяют, что проблема с утилизацией останков биологического происхождения в области все-таки есть и незаконные свалки останков животных регулярно появляются в различных районах области. По информации, полученной от санитарных врачей из областного управления Роспотребнадзора, только первоочередных нерешенных задач в данной сфере сразу несколько. На территории Самарской области нет утвержденной схемы обращения с биологическими отходами; в отдаленных районах отсутствуют пункты временного накопления биологических отходов; по всей области нет ни одного крематория для сжигания трупов животных, патологоанатомических и операционных биологических отходов; в регионе отсутствуют разработанные нормативы образования сельскохозяйственных отходов на 1 единицу поголовья; нет системы ведения статистического учета биологических отходов, а также отсутствуют проекты санитарно-защитных зон для скотомогильников, что не позволяет поставить на кадастровый учет санитарно-защитную зону, как зону ограничения застройки.
Ко всему прочему, в области по сей день продолжают существовать 348 скотомогильников, большинство из которых не пригодны к эксплуатации и не имеют хозяина. Скотомогильники не содержатся надлежащим образом и имеют антисанитарное состояние (не имеют ограждений, не имеют крышек на люках, земляной обваловки территории скотомогильника и др.). Наиболее нуждающимися во внимании ввиду своей опасности являются 3 сибиреязвенных скотомогильника 1951, 1957, 1989 годов образования, которые в настоящий момент законсервированы.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 октября 2019 14:05
Департамент градостроительства подал более полусотни исков о сносе, но проиграл в суде. Благоустройство региона
63
10 октября 2019 13:43
Обновят несколько тысяч контейнеров и десятки единиц техники для вывоза отходов. Благоустройство региона
295
10 октября 2019 12:34
Одна из них - на улице Солженицына (2-я очередь) - уже почти готова к приемке. Благоустройство региона
221
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
198
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
379
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1489
Всё в Дом
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
36
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
85
5 октября 2019 11:34Как выбрать качественный пылесос?
Сегодня уборке жилья многие люди придают особое значение. Именно с её помощью можно сделать прибывание здесь более комфортным и приятным. Всё в Дом
73
ЖКХ
10 октября 2019 15:58
Миссия Аллеи – восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и... ЖКХ
296
10 октября 2019 13:28
Он отметил, что в течение месяца будет принят новый тариф на услуги регионального оператора. ЖКХ
599
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
551
Экология
11 октября 2019 12:45
Поводом для запроса стали обнаруженные в разных районах региона кости и черепа животных. Экология
77
10 октября 2019 10:42
Синоптики не обещают теплых дней. Экология
192
8 октября 2019 16:55
По словам Дениса Волкова, сегодня дворы населенных пунктов буквально завалены последствиями опиловок, которые никто не желает вывозить. Экология
327
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
286
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
551
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
469
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
393
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
657
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
663
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
924
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1414
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1019
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1272
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1467
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
902
Мероприятия