В Тольятти нашли опасную свалку
7 июня 2019 12:41
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Работники тольяттинской мэрии проверили свалку в Автозаводском районе. Поводом для этого стали жалобы о том, что там может быть превышен радиоактивный фон.
— Свалка располагается напротив 1–3-х вставок АВТОВАЗа. На ней располагаются инертные отходы, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду и людей. Мы привлекли специалистов, которые провели замеры с помощью учебного дозиметра — радиометра ДРБП-03. Они зафиксировали отклонение от естественного фона, но данные были разночтивые, — сообщили в мэрии.
По словам чиновников, из-за отсутствия поверки прибора определить степень отклонения от естественного фона не представляется возможным. Сейчас специалисты проводят расшифровку полученных данных, пишет 63.ру.
— Также мы обратились в центр гигиены и эпидемиологии, чтобы их работники провели повторные замеры радиационного фона на свалке, — сказали в мэрии.
Проблемы с мусорками есть и в других населенных пунктах Самарской области. Сейчас регоператор разгребает гигантскую свалку в Рождествено. Также предстоит убрать территорию площадью более 40 га, где размещали отходы производства этилового спирта.
Фото pixabay.com
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